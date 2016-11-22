معیار خواندن کتاب های مناسب برای دانش آموزان باید قرآن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فیض در مراسم افتتاح طرح ۵۰ هزار نمایشگاه کتاب در ۵۰ هزار مدرسه که در دبیرستان دخترانه دور اول حضرت معصومه(س) اسلامشهر و در سالن فجر شهرستان اسلامشهر برگزار شد اظهار کرد: کتاب یکی از بهترین ابزارها برای رفع جهالت در جامعه و برعهده معلمان و نویسندگان است تا برای رفع جهالت بهترین کتابها را بنویسند و دانش آموزان را به سوی بهترین کتابها راهنمایی کنند.

وی ادامه داد: امام علی(ع) می فرمایند همانطور که به خوراک جسمانی خود اهمیت می دهید باید به خوراک روح خود نیز حساس باشید کتاب و کتابخوانی ما باید معیار داشته باشد و هر کتابی از هر نویسنده ای خوانده نشود بهتر است همانطور که برخی از خوراکی ها ممکن است باعث مسمومیت انسان شود برخی از مطالب کتابها نیز ممکن است روح انسان را بیمار کند.

فیض تصریح کرد: برخی از کتابها را باید چندین بار مطالعه کرد اما یک کتاب را حتی یکبار هم نباید خواند. ما باید بعضی ازکتابها را در معرض دید قرار دهیم و بعضی از کتابها حتی در معرض دید هم قرار نگیرد. کتابخانه های ما مانند داروخانه هایی هستند که افراد با توجه به نیاز روحی خود باید دارو و کتاب مناسب خود را دریافت کنند.

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش افزود: اینکه پست کتابدار در مدارس حذف شده است بد است زیرا کتابدار می تواند بر اساس مشکلات دانش آموزان کتاب مناسب را به آنها معرفی کند امروز بهترین روش برای درمان بیماریهای روحی روشهای کتاب درمانی است و یک کتاب مناسب می تواند انسان را از بسیاری از مشکلات روحی دور کند و او را درمان کند. یعنی فرد دیگر نیازی به گفتاردرمانی و مشاوره ندارد بلکه با مطالعه یک کتاب بسیاری از مشکلات آن حل می شود و ما باید این موضوع را در سطح مدارس نهادینه کنیم.

فیض عنوان کرد: در نامه ۳۱ نهج البلاغه امام علی(ع) خطاب به امام حسن(ع) می فرمایند آموزش تو را از قرآن آغاز کردم تا قبل از اینکه اندیشه های انحرافی ذهن و دل تو را مشوش کند ما باید دانش آموزانمان را به خواندن قرآن و فهم قرآن ترغیب کنیم و دانش آموزان ما باید به جایی برسند که پایه و معیار آنها برای سنجش کتاب، خود قرآن باشد یعنی هر کتابی که سازگار با قرآن است مناسب است و الا نباید آن را مطالعه کرد.

وی افزود: دانش آموزان ما در دوره جوانی و نوجوانی با هجوم اندیشه ها و تفکرات مختلف رو به رو می شوند اما باید بدانند که اندیشه ناب اندیشه ای است که سازگار با قرآن باشد بنابراین امیدواریم نسل جوانی تربیت کنیم که مروج فرهنگ کتابخوانی و از جهالت دور باشد.