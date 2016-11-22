سامانه سرشماری اینترنتی دوباره فعال شد/مردم ۲ روز دیگر مهلت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به پایان زمان اجرای سرشماری به شیوه حضوری و نظر به این که برخی از خانوارهای کشور در سرشماری اینترنتی شرکت نکرده و در زمان مراجعه مأمور سرشماری نیز در محل سکونت خود حضور نداشته‌اند، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، سامانه سرشماری اینترنتی مجدداً به مدت ۲ روز از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳ آذر ۱۳۹۵ لغایت ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۴ آذر ۱۳۹۵ برای دریافت اطلاعات این خانوارها در دسترس است.

بر این اساس، از خانوارهای محترم تقاضا می‌شود در تاریخ مذکور با مراجعه به این سامانه به آدرس www.sarshomari۹۵.ir اطلاعات خود را تکمیل و با دریافت کد آماری از انجام سرشماری خود اطمینان حاصل نمایند.