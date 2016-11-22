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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۵

ستاد سرشماری اطلاعیه داد؛

سامانه سرشماری اینترنتی دوباره فعال شد/مردم ۲ روز دیگر مهلت دارند

سامانه سرشماری اینترنتی دوباره فعال شد/مردم ۲ روز دیگر مهلت دارند

ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سامانه سرشماری اینترنتی به مدت دو روز از ساعت ۸ صبح فردا(چهارشنبه) تا روز پنجشنبه برای دریافت اطلاعات خانوارها فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به پایان زمان اجرای سرشماری به شیوه حضوری و نظر به این که  برخی از خانوارهای کشور در سرشماری اینترنتی شرکت نکرده و در زمان مراجعه مأمور سرشماری نیز در محل سکونت خود حضور نداشته‌اند، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، سامانه سرشماری اینترنتی مجدداً به مدت  ۲ روز  از ساعت  ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳ آذر ۱۳۹۵ لغایت  ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۴ آذر ۱۳۹۵ برای دریافت اطلاعات این خانوارها در دسترس است.

بر این اساس، از خانوارهای محترم تقاضا می‌شود در تاریخ مذکور با مراجعه به این سامانه به آدرس www.sarshomari۹۵.ir اطلاعات خود را تکمیل و با دریافت کد آماری از انجام سرشماری خود اطمینان حاصل نمایند.

کد مطلب 3831265

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    نظرات

    • آ IR ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
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      آمارگیر دم خونه ما اصلا نیومد!! من که تو سایت ثبت نام کردم کدشو هم خودم نگه داشتم صبحها هم بیشتر وقتها خونه بودم هم دست همسایه دادم که در صورتیکه نبودم به آمارگیر بده ولی کسی نیومد.
    • فرزاد احمدی IR ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
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      سلام..هرکاری میکنم از صبح ثبت نام اینترنتی کنم نمیشه..لطفا راهنمایی کنین
    • صفدر قورچیان IR ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
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      لطفن چرا سایت ثبت نام اینترنی بسته است در صورتی که توضیح دادن تا ساعت 24 امشب تمدید شده

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