به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام حسن رقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آذربایجانشرقی دارای پتانسیل بزرگ در حوزه فرهنگی است که میتواند نماد فرا استانی داشته باشد و اگر برنامهریزی صحیحی صورت گیرد می توان ظرفیتها را به بالفعل تبدیل کرد.
مدیر کل امور مساجد و مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به سامانه سجام یادآور شد: سامانه سجام که مخفف سامانه جامع اعزام مبلغ است همه امور اعزام اعم از مبلغات و مبلغان را در ایام مناسبتی و غیر مناسبتی ساماندهی میکند.
رقیمی تصریح کرد: این سامانه برخلاف تمامی سامانههای دیگر فرآیند محور بوده و نیازسنجی، ظرفیتسنجی، تأمین، ابلاغ و اعزام توسط این سامانه سامانه صورت می گیرد.
حدود ۲۰۰ هزار نفر معادل ۷ میلیون روز تبلیغ توسط سازمان تبلیغات اسلامی
رقیمی با اشاره به ظرفیت آذربایجانشرقی افزود: رتبه استان آذربایجان شرقی در خصوص فعالیت در سامانه ساماندهی شبکه مبلغین سجام بالاتر از میانگین کشوری می باشد و فعالیتهای مثمر ثمری در این خصوص صورت گرفته و هم در حوزه مبلغهها و مبلغان وضعیت خوبی را در این استان شاهد هستیم و لزوم آموزش و هدایتگری بیشتر توسط کارشناسان استانی دیده می شود.
وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار نفر معادل ۷ میلیون روز تبلیغ توسط سازمان تبلیغات اسلامی کشور سازماندهی و مدیریت می گردد
امور ائمه جماعات دستگاههای دولتی مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی است
مدیر کل امور مساجد و مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به قانون و ابلاغ هیئت دولت افزود: طبق ابلاغ که از سوی هیئت دولت صورت گرفته اعزام و رسیدگی به امور ائمه جماعات دستگاههای دولتی به عهده این سازمان می باشد.
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