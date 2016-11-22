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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

مدیر کل امور مساجد و مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور:

۵۲ هزار مبلغ در سامانه سجام ساماندهی شده‌اند

۵۲ هزار مبلغ در سامانه سجام ساماندهی شده‌اند

تبریز-مدیر کل امور مساجد و مبلغین تبلیغات اسلامی گفت:ارزش شبکه تبلیغی و ظرفیت بزرگ این حوزه برای متولیان و مدیران روشن‌تر شده و تاکنون ۵۲ هزار مبلغ و مبلغه در سامانه سجام ساماندهی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام حسن رقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر  گفت: آذربایجان‌شرقی دارای پتانسیل بزرگ در حوزه فرهنگی است که می‌تواند نماد فرا استانی داشته باشد و اگر برنامه‌ریزی صحیحی صورت گیرد می توان ظرفیت‌ها را به بالفعل تبدیل کرد.

مدیر کل امور مساجد و مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به سامانه سجام یادآور شد: سامانه سجام که مخفف سامانه جامع اعزام مبلغ است همه امور اعزام اعم از مبلغات و مبلغان را در ایام مناسبتی و غیر مناسبتی ساماندهی می‌کند.

رقیمی تصریح کرد: این سامانه برخلاف تمامی سامانه‌های دیگر فرآیند محور بوده و نیازسنجی، ظرفیت‌سنجی، تأمین، ابلاغ و اعزام توسط این سامانه سامانه صورت می گیرد.

حدود ۲۰۰ هزار نفر معادل ۷ میلیون روز تبلیغ توسط سازمان تبلیغات اسلامی

رقیمی با اشاره به ظرفیت آذربایجان‌شرقی افزود: رتبه استان آذربایجان شرقی در خصوص فعالیت در سامانه ساماندهی شبکه مبلغین سجام بالاتر از میانگین کشوری می باشد و فعالیت‌های مثمر ثمری در این خصوص صورت گرفته و هم در حوزه مبلغه‌ها و مبلغان وضعیت خوبی را در این استان شاهد هستیم و لزوم آموزش و هدایتگری بیشتر توسط کارشناسان استانی دیده می شود.

وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار نفر معادل ۷ میلیون روز تبلیغ توسط سازمان تبلیغات اسلامی کشور سازماندهی و مدیریت می گردد

امور ائمه جماعات دستگاههای دولتی مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی است

مدیر کل امور مساجد و مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به قانون و ابلاغ هیئت دولت افزود: طبق ابلاغ که از سوی هیئت دولت صورت گرفته اعزام و رسیدگی به امور ائمه جماعات دستگاههای دولتی به عهده این سازمان می باشد.

کد مطلب 3831269

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