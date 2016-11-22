بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان ۸۰ ساله چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بیمارستان ژانگ شان که بیش از هشتاد سال از تاسیس آن می گذرد، تا ۶۰ سال پیش توسط خارجی ها اداره می شد و پس از آن تحت نظارت دانشگاه شانگهای و بعد از آن دانشگاه فودان درآمد.

زیربنای این بیمارستان ۲۰۵۰ تختخوابه ۹۶هزار متر مربع است و در حال حاضر ۱۹۰۵ تخت فعال دارد. بیمارستان ژانگ شان سالانه بیش از ۳.۵ میلیون بیمار سرپایی دارد.

متوسط بستری بیماران در این بیمارستان از ۱۰ سال گذشته تا سال ۲۰۱۵ از ۱۱ روز به ۶.۹ روز کاهش پیدا کرده است.

تعداد ۱۴۹۹ پزشک و ۱۶۶۸ پرستار در این بیمارستان و ۵۰ کلینیک آن در حال ارایه خدمت هستند.

از جهت آموزشی نیز بیمارستان ژانگ شان بسیار فعال است به طوری که ۲۱ دوره کارشناسی ارشد، ۱۸ دوره پی اچ دی دارد.

رئیس بیمارستان ژانگ شان از حدود ۱۰۰ عمل پیوند کبد در سال ۲۰۱۵ خبر داد و یکی از موفقیت های این بیمارستان را افزایش تعداد جراحی های پیوند کبد به ۱۵۰ مورد تا پایان سال ۲۰۱۶ عنوان کرد.

وی در گفتگو با دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت کشورمان، از آمار ۶۰۰ موردی پیوند کبد در بیمارستان نمازی شیراز با پرسنلی کمتر از پرسنل بیمارستان ژانگ شان اظهار شگفتی کرد.