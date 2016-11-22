روحانیان در خط مقدم جبهه جنگ نرم هستند/بسیج سردمدار حکومت انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدعلی سعدی عصر سه شنبه در جمع طلاب و روحانیان شاهرود به مناسبت هته بسیج و گرامیداشت دوم آذر سالروز تشکیل بسیج طلاب به میزبانی مسجد امام حسن عسگری(ع) این شهر با بیان اینکه بسیج سردمدار حکومت انقلابی است، ابراز داشت: هدف از برگزاری تجمع های طلاب نمایش توانمندی ها و اقتدار بسیج و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل(ره) و شهدای انقلاب اسلامی و لبیک گفتن به منویات و دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بسیج با شعار انقلابی و خدمتگذار می کوشد تا خواب را از چشم دشمنان بزداید و باید توجه داشت همراهی و یکپارچگی امت واحد اسلامی رمز پیروزی ما بر دشمنان خواهد بود و هر چه بر لزوم این مهم اهتمام ورزیم از توطئه های دشمن نیز به مراتب کاسته خواهد شد.

دشمن به دنبال تفرقه افکنی در امت اسلامی

فرمانده حوزه بسیج طلاب و روحانیان شاهرود با بیان اینکه در جنگ نرم با دشمن قرار داریم، ابراز داشت: امروز دشمن می کوشد تا از طریق تفرقه افکنی ما را از هدف بزرگ خود که یکپارچگی امت واحد اسلام است دور کند و باید مراقب حربه های همه جانبه استکبار و دشمنان اسلام باشیم.

سعدی در ادامه با بیان اینکه تبیین طلبه انقلابی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: اهمیت به حوزه علمیه در ترویج تفکر بسیجی و مبارزه با استکبار از مهم ترین برنامه های بسیج طلاب محسوب می شود و بی شک استمرار این تجمع ها می تواند ما را به اهداف خود که حذف دشمنان اسلام است یاری کند.

وی با بیان اینکه بسیج یک فرهنگ عمیق و ریشه دار است، افزود: بسیج طلاب می تواند با بهره گیری از فرهنگ آزادی خواهی در پیشرفت رو به جلو کشور و غلبه بر مشکلات موجود سهیم باشد لذا این امر مشارکت حداکثری طلاب بسیجی را در همه عرصه های مختلف جامعه می طلبد و بسیج باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه معرفی شود.