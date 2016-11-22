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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۵

بانک ایران زمین، همیار طبیعت شد

بانک ایران زمین، همیار طبیعت شد

«عنوان همیار طبیعت» و لوح تقدیر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مدیرعامل بانک ایران زمین اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، محسن نقی‌لو، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با حضور در برنامه رونمایی از کلیپ «جنگل تشنه» بانک ایران زمین در نمایشگاه مطبوعات، ضمن قدردانی از تلاش‌های بانک ایران زمین در این حوزه، عنوان همیار طبیعت و لوح تقدیر این سازمان را به مدیرعامل بانک ایران زمین اهداء کرد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک با گسترش همکاری های دو جانبه گام‌های موثری در زمینه گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی برداشته شود. 

کد مطلب 3831278

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    نظرات

    • مهدی انصاری IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
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      پاسخ
      واقعا درود بر این بانک باید از همچین بانکهایی حمایت بشه

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