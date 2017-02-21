برگزاری هشتمین جشنواره ورزشی پرستاران کشور با حضور ۴۴۸ ورزشکار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آدابی رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی پرستاران را در راستای تقویت دوستی ها و ارتقای سطح سلامت فکری و جسمی جامعه پرستاری عنوان کرد.

وی در ادامه گفت: برگزاری هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی در خطه شهیدپرور خوزستان می تواند به ترویج فرهنگ ایثار در بین جامعه پرستاری کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت حرفه پرستاری و همچنین مشکلات شغلی پرستاران تاکید کرد: با توجه به این که پرستاران در معرض انواع آسیب های شغلی در حرفه پرستاری قرار دارند، لازم است با برگزاری چنین جشنواره هایی تا حدودی پرستاران را از فضای سخت و دشوار محیط کار دور کنیم.

آدابی با اشاره به برگزاری سالانه جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران افزود: در هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران، جامعه پرستاری در ۸ رشته تیمی و انفرادی به رقابت با یکدیگر می پردازند.

وی برگزاری این قبیل جشنواره ها در استان های مختلف را در راستای آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم در اقصی نقاط کشور دانست و گفت: جمع شدن پرستاران در کنار یکدیگر منجر به تقویت دوستی های آنها خواهد شد.

در ادامه سیدعباس کشفی دبیر هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی از حضور ۴۲ هیئت مدیره پرستاری در این دوره از جشنواره خبر داد و گفت: قرار است در پایان این دوره از مسابقات به تیم های اول تا سوم در مسابقات تیمی و همچنین به نفرات اول تا سوم مسابقات انفرادی جوایز ارزنده ای اهدا شود.

این رقابتها در رشته های فوتسال، والیبال، تیراندازی با کمان، شنا، دارت، شطرنج، دوومیدانی و تنیس روی میز در دو بخش مردان و زنان در سالن های ورزشی مختلف اهواز برگزار می شود.