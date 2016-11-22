ساخت ابرخازنی که شارژ موبایل را یک هفته نگه می دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، گروهی از دانشمندان «دانشگاه مرکزی فلوریدا» (UCF) اعلام کرده اند یک ابرخازن انعطاف پذیر با ظرفیت خارق العاده ساخته اند که می تواند انرژی بیشتری ذخیره کند. همچنین این ابرخازن قابلیت ۳۰ هزار مرتبه شارژ بدون کاهش کیفیت را دارد.

نیتین چودری یکی از محققان پست دکتری که تحقیقات زیادی در ژورنال ACS Nano انجام داده در این باره می گوید: اگر ابرخازن ها جایگزین باتری شوند می توان تلفن همراه را طی چند ثانیه شارژ و به مدت یک هفته از آن استفاده کرد.

در هرحال به نظر می رسد روش نوینی که مرکز دانش های نانو در دانشگاه مرکزی فلوریدا به کار گرفته موبایل ها و دستگاه های الکتریکی را دگرگون خواهد کرد.

به عبارت دیگر محققان از مواد نانو برای بهبود ابرخازن ها استفاده می کنند و این امر عمر باتری را در دستگاه های الکتریکی می افزاید یا در نهایت به جایگزینی برای باتری ها تبدیل می شود.

محققان متوجه شده اند ابرخازن هایی که بتوانند به اندازه باتری های لیتیوم-یونی انرژی در خود حفظ کنند، ابعاد بسیار بزرگتر خواهند داشت. بنابراین گروه محققان UCF آزمایشات خود را با استفاده از مواد دوبعدی انجام دادند که به تازگی کشف شده بود. قطر این مواد فقط چند اتم است.

محققان دیگری نیز فرمول های مختلفی با گرافن و مواد دوبعدی دیگر آزمایش کردند اما به موفقیت زیادی دست نیافتند.

یئون وونگ اریک جان یکی از استادیاران مرکز دانش نانو در UCF می گوید: ما یک ترکیب شیمیایی ساده خلق کردیم که براساس آن می توانیم مواد موجود را با مواد دو بعدی مخلوط کنیم.

درهمین راستا گروه تحقیقاتی جونگ ابرخازن هایی از میلیون ها سیم نازک با روکشی از مواد دوبعدی ساختند. همچنین یک هسته رسانا انتقال الکترون را برای شارژ کردن ابزار مورد نظر تسهیل می کند.

روکش یکنواخت از مواد دوبعدی انرژی زیاد و قدرت عمیقی ایجاد می کند. به گفته جونگ البته دانشمندان به پتانسیل قابل توجه مواد دوبعدی درحوزه ذخیره سازی آگاه بودند اما تا زمانی که UCF فرایند یکپارچه سازی این موارد را ارائه کرد، هیچ راهی برای عملی سازی این پتانسیل وجود نداشت.