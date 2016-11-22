قرار بود هم وزارت ورزش پاداش بدهد هم فدراسیون فوتبال

قدرت بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه سیدرضا افتخاری مشاور سازمان لیگ فوتسال اعلام کرده پاداش پرداخت شده به بازیکنان تیم ملی فوتسال از طرف وزارت ورزش همان پاداش فدراسیون فوتبال بوده است، گفت: زمانی که در کلمبیا بودیم، اعضا و بزرگان تیم اعلام کردند که در صورت کسب مدال هم فدراسیون فوتبال و هم وزارت ورزش به ما پاداش خواهند داد.

وی افزود: شنیده ام که وزارت ورزش پاداش موردنظر را واریز کرده است. البته من آنقدرها هم دنبال این مسائل نیستم.

بازیکن تیم ملی فوتسال ایران درباره اینکه در جام جهانی مصدوم شده بود، گفت: جدای از اینکه تیم ملی توانست در این مسابقات سوم شود و روزهای خوبی را رقم بزند، اما به خاطر مصدومیت به شخصه روزهای خوبی نداشتم. اگر مصدوم نمی شدم، شرایط بهتر از این برایم پیش می آمد ولی شاید در این آسیب دیدگی خیر بود.

بهادری در خصوص شرایط فعلی اش گفت: بعد از بازگشت از جام جهانی، تا ۲۰ روز مشغول فیزیوتراپی و آب درمانی بودم تا خودم را به مسابقات لیگ برسانم. البته دو هفته ابتدایی لیگ بعد از جام جهانی را هم از دست دادم ولی تلاش کردم تا پایم کاملا خوب شود و بتوانم در لیگ بازی کنم. خوشبختانه این اتفاق هم افتاد و در حال حاضر تیم فرش آرا را در لیگ همراهی می کنم.

وی در پایان درباره نتایج نه چندان مناسب تیم فرش آرا در لیگ هم گفت: بله ما شرایط خوبی نداریم.تا قبل از شروع جام جهانی، نتایج ما خوب بود. البته تیم ما جوان است و علاوه بر آن، چند بازی سنگین و سخت را در لیگ داشتیم. جای خوشحالی دارد که در تیم ما مجید مرتضایی سرمربی است که به بازیکنان جوان بها می دهد.