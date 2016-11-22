به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مصلی نژاد ظهر سه شنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: برای ارتقاء سطح آموزش دانشگاه هر گونه همکاری و همراهی را با معاونت آموزش انجام می‌دهیم.

وی به ایجاد کمیته ساماندهی و اصلاح الگوی مصرف متشکل از تمام معاونت‌های دانشگاه، افزود: لازم است در بعضی موارد همچون مصرف انرژی و خرید تجهیزات، با تمهیدات مناسب و صرفه‌جویی‌هایی بسیار اعمال شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جهرم به روند ساخت استخر سرپوشیده این دانشگاه اشاره کرد و گفت: اعتبار لازم برای اتمام کار استخر آماده شده و بزودی شاهد راه‌اندازی آن هستیم.

وی با اشاره به ایجاد تغییرات در روند پرداخت حقوق پرسنل دانشگاه، بیان کرد: فرآیند پرداخت حقوق دستخوش تغییراتی شده به نحوی که تکمیل درخواست وجه از خزانه استان به خزانه داری کشور تغییر کرده است.

مصلی نژاد ادامه داد: پرداخت حقوق از مرداد ماه به طور مستقیم توسط خزانه داری به حساب کارمندان واریز شده و دانشگاه دسترسی خاصی برای زمان پرداخت ندارد.