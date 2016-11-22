تصادف مرگبار در بزرگراه آزادگان/جزئیات وقوع حادثه

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این حادثه، اظهارداشت: وقوع این حادثه مرگبار در ساعت ۶:۳۰ دقیقه بامداد سه شنبه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران دو ایستگاه آتش نشانی به بزرگراه آزادگان(مسیر غرب به شرق)، نرسیده به پل شهید کاظمی رهسپار کرد.

وی افزود: آتش نشانان پس از بریدن قسمتی از بدنه متلاشی شده خودرو سواری، راننده جوان که حدوداً ۲۷ ساله بود را از لا به لای آهن پاره ها خارج کرده و وی را برای انجام معاینات پزشکی، تحویل امدادگران اورژانس حاضر در محل دادند که پس از معاینات اولیه متأسفانه مشخص شد راننده خودرو سواری براثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده بود.

ملکی گفت: نیروهای عملیاتی پس از ایمن کردن کامل، محل حادثه را برای بررسی علت وقوع این تصادف، تحویل کارشناسان پلیس راهور دادند.

علیرضا فولادی فرمانده آتش نشانان اعزامی نیز در خصوص این حادثه گفت: یک دستگاه خودرو سواری در مسیر کندرو بزرگراه آزادگان در حال حرکت بود که به دلیل نامشخصی به شدت با قسمت عقب یک دستگاه کامیون برخورد کرد.

وی با اعلام اینکه راننده خودرو سواری در اتاقک در هم پیچیده این خودرو گرفتار شده بود، ادامه داد: نیروهای آتش نشانی بلافاصله با نصب علائم هشدار دهنده در اطراف صحنه تصادف و قطع جریان برق هر دو خودرو، محل حادثه را ایمن سازی کردند و با بکارگیری تجهیزات هیدرولیکی، مشغول امدادرسانی به راننده جوان شدند.