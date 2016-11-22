۱۲۰ کانون سیار در روستاهای کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قمرزاده ظهر امروز در مراسم افتتاح مرکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، اظهار داشت: تلاش برای توسعه فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور در اولویت قرار دارد.

وی گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از نهادهایی است که پرچم آموزش غیر رسمی را در دست دارد و افتخار دارد کودکان ۶ تا ۱۷ ساله را بدون هیچگونه اجباری تحت پوشش فعالیت های فرهنگی و هنری خود قرار دهد.

وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان یک نهاد اوقات فراغتی است و شناسایی استعدادها و پرورش و رشد این استعدادها در مسیر صحیح مهم ترین ماموریت کانون پرورش فکری کودکان است.

قمرزاده با اشاره به اینکه خداوند انسان را از نطفه ای آفریده است و با دمیدن روح خود در وی، انسان را از حیوانات متمایز کرده است گفت: مهر و عطوفت انسان ها نسبت به یکدیگر، کمک و نوعدوستی و احساس مسئولیت انسان ها در برابر همنوعان خود از وظایف ویژه انسان ها است.

وی اظهار کرد: حیات و پویایی جامعه انسانی مرهون کمک، نوعدوستی و احساس مسئولیت انسان ها در برابر همنوعان شان است و جامعه زنده نمی ماند مگر اینکه انسان ها نسبت به دردهای همدیگر بی تفاوت نباشند.

وی گفت: کانون پرورش فکری درصدد است با فراهم کردن بستر ها و شرایط برای کودکان با نیازهای ویژه همچون کودکان نقص عضو کم توان جسمی حرکتی در کنار کودکان عادی زمینه مشارکت اجتماعی آنها را فراهم کند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور افزود: هم اکنون تعداد ۹۴۵ مرکز کانون پرورش فکری در کشور فعالیت می کنند که از این تعداد ۱۲۰ کانون سیار روستایی است.

قمرزاده افزود: تعداد ۷۷۱ مرکز کتابخانه ثابت در کشور وجود دارد و در آذر سال جاری همه مراکز استان به مرکز فراگیر مجهز خواهند شد.

در ادامه این مراسم مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان نیز گزارشی از فعالیت های صورت گرفته را ارائه کرد و در پایان چهار نفر از کارشناسان کانون مورد تقدیر قرار گرفتند.