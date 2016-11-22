افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز طبیعی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه، سیروس شهبازی اعلام کرد: هم اکنون روزانه ۱۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در استان مصرف می شود.

شهبازی، ضمن توصیه به مشترکان برای رعایت نکات ایمنی به منظور حفظ جان خود و خانواده هایشان، افزود: با توجه به اینکه مصرف گاز در کشور چندین برابر متوسط مصرف جهانی است مردم اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از گاز را در نظر داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: مشترکان گاز در صورت هرگونه قطعی گاز با امداد گاز به شماره ۱۹۴ تماس بگیرند و از دستکاری خودسرانه تأسیسات نصب شده خودداری کنند.

هم اکنون ۵۰۱ هزار مشترک در استان کرمانشاه از خدمات گازرسانی برخوردارند که از این تعداد ۴۳۹ هزار مشترک مربوط به بخش شهری و ۶۲ هزار مشترک مربوط به بخش روستایی استان است.