ایران و اسلوونی تفاهم نامه همکاری فناوری اطلاعات امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مراسم امضای اسناد همکاری پس از پایان نشست هیات های عالی رتبه ایران و اسلوونی در حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران و باروت پاخور رئیس جمهور اسلوونی برگزار شد.

در این مراسم «موافقتنامه همکاری های اقتصادی، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و یادداشت تفاهم همکاری های علمی در حوزه فناوری نانو» توسط مقامهای عالی رتبه ایران و اسلوونی و در حضور روسای جمهوری دو کشور به امضا رسید.

سند همکاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات کشورمان و وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی امضا شد.