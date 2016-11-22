نظام اسلامی به تنهایی در مقابل استکبار ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بابایی ظهر سه شنبه در جشنواره جهادگران علم و فناوری گفت: بسیج شجره طیبه ای است که امروز ثمره آن در کشور مشهود است.

وی تاکید کرد: نظام اسلامی به تنهایی در مقابل استکبار ایستاده و مایه افتخار تمام مستضعفان عالم شده است.

دبیر جشنواره جهادگران علم و فناوری به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و افزود: حمایت از فعالیت های دانش بنیان و فناورانه مهمترین هدف این جشنواره است.

بابایی افزود: مقام معظم رهبری در کنار مسائل اقتصادی بر لزوم رشد علمی کشور تاکید زیادی دارند و برای تحقق این امر مهم باید مدیریت و برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه این جلسه علی اصغر صفری در جشنواره جهادگران علم و فناوری به موفقیت کسب شده توسط پژوهشگران زنجانی اشاره کرد و گفت: تیم پژوهشی موفق شدند داروی ضد سرع را در استان تولید کنند.

وی بااشاره به کاربردهای این دارو افزود: این دارو برای تسکین دردهای عصبی توسط پزشکان تجویز می شود و به واسطه اثرات ضد تشنج مورد استفاده قرار میگیرد و طول عمر کوتاهی دربدن داردودر کلیه دفع می شود و اثرات جانبی کمتری را دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به آسیب شناسی دانشگاه و صنعت گفت: کانون های دانش مخصوص صنعت باید در دانشگاه ها ایجاد شود و یک بازنگری در سرفصل های درسی صورت بگیرد.

وی بابیان اینکه پژوهش های دانشگاهی باید هدفمند باشند گفت: نظام آموزشی باید به سوی پژوهش تغییر جهت دهد و نقش پژوهش تقویت شود.

صفری افزود: شرایط لازم برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در صنعت ایجاد شود و اساتید برای گذراندن فرصت های مطالعاتی درصنایع حضور پیدا کنند. این جشنواره با هدف تجلیل و تکریم از سرآمدان علمی استان و اساتید و مبتکران بسیجی برگزار شده است.