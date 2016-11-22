  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)؛

دانشجویان در پیاده روی طریق رضوی شرکت می کنند

دانشجویان در پیاده روی طریق رضوی شرکت می کنند

برای سومین سال متوالی بیش از یک هزار و ۵۰۰ دانشجو از سراسر کشور در همایش پیاده روی طریق رضوی شرکت می کنند تا در سالروز شهادت امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس حضور بهم رسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،  همایش بزرگ «طریق رضوی» برای سومین سال، امسال و همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا علیه السلام با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور برگزارمی شود.

در این همایش دانشجویان زائر، مسافت ۳۰ کیلومتر از قدمگاه حضرت رضا علیه السلام تا مشهد مقدس را پیاده طی می کنند.

این برنامه هر ساله به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می شود و دانشگاه های استان خراسان نیز در این برنامه مشارکت دارند.

کد مطلب 3831305
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها