دانشجویان در پیاده روی طریق رضوی شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، همایش بزرگ «طریق رضوی» برای سومین سال، امسال و همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا علیه السلام با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور برگزارمی شود.

در این همایش دانشجویان زائر، مسافت ۳۰ کیلومتر از قدمگاه حضرت رضا علیه السلام تا مشهد مقدس را پیاده طی می کنند.

این برنامه هر ساله به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می شود و دانشگاه های استان خراسان نیز در این برنامه مشارکت دارند.