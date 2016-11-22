بیمارستان صحرایی در شهرستان فردیس افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از والاترین ارزش‌هایی که در بیمارستان‌های صحرایی به نمایش گذاشته می شود تلاش برای رفع محرومیت و خدمت واقعی و صادقانه به مردم است.

وی افزود: با عنایت به دستور استاندار و هماهنگی به عمل آمده با معاونت عمرانی استان و با تشکیل جلسات پی در پی با همکاری دانشگاه علوم پژشکی، سپاه امام حسن مجتبی، بسیج جامعه پزشکی، اورژانس استان و هلال احمر و سایر دستگاه های مرتبط، هفته آینده بیمارستان صحرایی شهرستان فردیس با حضور استاندار و مسئولان به مناسبت هفته بسیج افتتاح می شود.