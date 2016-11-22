دولت به تنهایی قادر به کاهش آسیب های اجتماعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع بعدازظهر سه شنبه در همایش هماندیشی شورای مؤسسات مردمنهادکشور در ساری اظهار داشت: دولت بهتنهایی قادر به کاهش آسیبهای اجتماعی نیست و تشکلهای مردمنهاد باید حضور جدی در این حوزه داشته باشند و تشکلهای مردمنهاد ظرفیتهای خوبی برای حضور در جامعه دارند و باید از این توانمندی آنها استفاده شود.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر، ایدز و اعتیاد را مهمترین آسیبهای اجتماعی درگیر در جامعه دانست و گفت: بدون کمک تشکلهای مردمنهاد نمیتوان برای کاهش این آسیبها در جامعه امیدوار بود زیرا این تشکلها با ایجاد حساسیت در جامعه میتوانند در کاهش این آسیبها کمککار باشند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر کشور گفت: جمعیت هلالاحمر در راستای وظایف خود در حوادث طبیعی باید به مسائل و آسیبهای اجتماعی جامعه نیز وارد شود.
وی تغییر سبک زندگی را از دیگر مأموریتهای این نهاد برشمرد و افزایش بیماران فشارخون و قلبی عروقی را ناشی از سبک زندگی نامناسب دانست و گفت: شکلهای مردمنهاد برای حفظ سلامت مردم باید در این حوزه بهخصوص پیشگیری وارد شوند و به دستگاههای متولی امر سلامت کمک کنند.
وی کاهش آستانه تحمل و افزایش سکونتگاههای غیررسمی را از دیگر مشکلات اجتماعی موجود در جامعه دانست و نتیجه این آسیبها را افزایش کودکان کار وزنان کارتنخواب اعلام کرد.
رافع گفت: ما باید با ورود به جامعه و ایجاد حساسیت اجتماعی، مردم را نسبت به این مشکلات آگاه و با کمک آنها از رشد این آسیبها جلوگیری کنیم.
وی با انتقاد از کاهش طرحهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه، موفق نبودن این طرحها را ناشی از استفاده نکردن از توانمندی و مشارکت مردم دانست و گفت: وجود تشکلهای مردمنهاد در جامعه فرصت خوبی برای دولتمردان است تا با واگذاری مسئولیتها به این سمنها، خود به سیاستگذاری بپردازند.
وی کاهش نقش سمنها در مشارکتهای اجتماعی را نتیجه محدودیتها برای فعالیت این گروهها از سوی دولتیها دانست و تصریح کرد: برخلاف اعتقاد بعضیها ما معتقدیم که مؤسسات مردمنهاد نهتنها رقیب ما نیستند بلکه بهترین همکاران ما در فرآیند خدمترسانی هستند.
رافع هدف از برگزاری همایش هماندیشی شورای مؤسسات مردمنهاد را زمینهسازی برای ورود بیشتر و هدفمندتر تشکلهای مردمنهاد در امور اجتماعی جامعه دانست و گفت: جامعه به مشارکت اجتماعی تشکلهای مردمنهاد احتیاج دارد و برنامه سازمان داوطلبان هلالاحمر کمک به ورود این تشکلها در جامعه و بر عهده گرفتن مسئولیت رهبری اجتماعی است.
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