دو فیلم کوتاه به جشنواره «ماگما» ایتالیا راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلمهای کوتاه «آرداک» به کارگردانی اسماعیل منصف و «امضا» به کارگردانی محمد ثریا از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران به بخش مسابقه پانزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه «ماگما» راه یافتند.
این دو فیلم کوتاه با ۲۸ فیلم از ایتالیا، هلند، ترکیه، لهستان، فرانسه، اسلوونی، آمریکا، انگلیس، آلمان، اسپانیا، مجارستان، لتونی به رقابت می پردازند.
جایزه اصلی این جشنواره بنام «لورنزو وچیو» موسس این جشنواره که در ۲۳ سالگی درگذشت نامگذاری شده است.
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «ماگما» با هدف ارائه فرصتی برای دیده شدن آثار با ارزش و ایجاد پلی بین مخاطبان و گونههای مختلف فیلم کوتاه هر ساله فیلمهای کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی زیر ۲۰ دقیقه را به رقابت میگذارد و در این سالها با بسیاری از جشنوارههای فیلم کوتاه همکاری داشته است.
پانزدهمین دوره جشنواره ۲۴ تا ۲۶ نوامبر برابر با ۴ تا ۶ آذر ماه در شهر آچیراله ایتالیا برگزار می شود.
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