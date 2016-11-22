بسیجی باید خود را با شرایط زمان و مکان وفق دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش انقلابیون جوان که عصر امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان اینکه ما در حدود دولت اسلامی، اصل حضور مردم در صحنه را داریم، اظهار کرد: همه جامعه در قبال مسائل موجود مسئولیت دارند. موضوعاتی همچون نماز جمعه، زکات، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و دفاع از وظایف دسته جمعی است و همه در قبال آن مسئول هستند.

وی افزود: اگر قرار است همه در این گونه مسائل نقش آفرینی کنند، عاقلانه این است که ما این جمعیت را سازماندهی کنیم. امروز این کارها انجام شده و امام(ره) نیز در دوران حیات خود، تشکیل بسیج مستضعفین را مطالبه کردند.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه نباید در بسیج احساس آشفتگی کنیم، گفت: بسیج ۱۱ اصل دارد که یکی از اصول آن انعطاف پذیری است. بسیجیان باید خودشان را با شرایط زمان و مکان وفق دهند.

وی ویژگی تشکیلات بسیج را در داوطلبانه بودن آن دانست و تصریح کرد: بنای ما اضافه کردن امتیازات برای بسیجیان نیست بلکه روز به روز امتیازات بسیج را کمتر کردیم اگر امتیازات بسیجی ها را زیاد کنیم افراد ریاکار وارد بسیجی می شوند. بنابراین نباید ویژگی داوطلبانه بودن بسیج را الان گرفت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نوع تعیین فرماندهان پایگاههای بسیج در محلات و همچنین بسیج دانشجویی و دانش آموزی اظهار کرد: ما برای فرماندهان بسیج شرایط احراز داریم. در برخی اقشار مثل دانشجویان و دانش آموزان که حس مشارکت جویی بیشتر است نوع تعیین مسئولین و فرماندهان انتخابی است و این انتخاب بر اساس میزان تجربه افراد است.

وی تاکید کرد: یک سطحی از بودجه را دولت برای استخدام کادر نیروهای مسلح در نظر می گیرد. مثلا پاسدارها هم بسیجیانی هستند که شغلشان فقط پاسداری است و کاری غیر از این ندارند بنابراین، این افراد حقوق بگیران نیروهای مسلح هستند که دولت برای جذب آنها بودجه در اختیار ما قرار می دهد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: ما امروز با کمبود کادر لازم در برخی حوزه ها مواجه ایم و دولت باید بودجه ای را در این خصوص برای ما در نظر بگیرد.

وی در پایان گفت: امروز کارهایی که بسیجیان انجام می دهند اعجاب آور است و هیچ بخشنامه ای هم برای این کارها به آنها ابلاغ نمی شود. من هر زمانی به پایگاههای بسیج می روم مطالب و فعالیت های جدیدی می شنوم که هیچ بخشنامه ای در خصوص انجام آن صادر و ابلاغ نشده است.