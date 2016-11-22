حکم جلب مدعی اختراع خودروهای برقی صادر شد/جعل امضای ابتکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، بنا بر اعلام دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، حکم جلب جمشید آرین صادر شده است.علت صدور این حکم جعل امضا و سند دولتی، همچنین نشر اکاذیب است بوده و به رغم احضار نامبرده توسط دادسرای ناحیه ۲ تهران و ابلاغ و مراجعه مکرر مشارالیه در آدرس هایی که از وی در اختیار بود، جمشید آرین از معرفی خود به دادسرا خودداری کرد.

مدتی است فردی به نام جمشید آرین که مدعی ساخت خودروی برقی است، عدم موفقیت خود را در تولید این خودرو به نامه ای از معصومه ابتکار مرتبط می داند که در دولت هشتم صادر و این خودرو را فاقد استانداردهای لازم قلمداد کرده بود. این در حالی است که این نامه جعلی بوده و امضای آن به طور کامل با امضای ریاست سازمان مطابقت ندارد.

به علاوه تولید خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می شود و سازمان حفاظت محیط زیست فقط استانداردهای مربوطه را تعیین می کند و در صورت عدم رعایت آن، شماره گذاری خودرو را متوقف می سازد.

وابسته ساختن تولید این خودروها به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست متاسفانه نوعی جوسازی بوده که مقاصد دیگری را دنبال می‌کند.