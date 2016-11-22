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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۰

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران:

هلال احمر نیازمند مشارکت های اجتماعی مردم است

هلال احمر نیازمند مشارکت های اجتماعی مردم است

ساری - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: هلال‌احمر از تشکل‌های غیرانتفاعی است که نیاز به مشارکت اجتماعی مردم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری بعدازظهر سه شنبه در گردهمایی شورای موسسات مردم نهاد جمعیت هلال احمر استان ها در ساری،اظهار داشت: هلال‌احمر از تشکل‌های غیرانتفاعی است که نیاز به مشارکت اجتماعی مردم دارد و باید تلاش شود تا سازمان داوطلبان رهبری اجتماعی جامعه را برای فعالیت اجتماعی بر عهده گیرد و استقلال اجتماعی را در جامعه‌ایجاد کنند.

 وی افزود: جمعیت هلال‌احمر در وظایف جدید خود صرفاً به دنبال خدمات‌رسانی در حوادث نبوده و با تعامل تشکل‌های مردم‌نهاد باید استقلال اجتماعی افراد جامعه را ترویج نماید.

اکبری محرومیت‌زدایی از طریق تعامل با کارآفرینان را از رویکردهای جدید سازمان داوطلبان هلال‌احمر برشمرد و خواهان مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد در این حوزه شد وبا تأکید براین که جامعه‌ای ایمن و تاب آور است که مشارکت اجتماعی در آن نمود عینی داشته باشد تصریح کرد: در دنیای امروز امکان ندارد در سازمان‌های غیرانتفاعی اقدامی بدون مشارکت جمعی منتج به نتیجه مطلوب شود.

اکبری تأکید کرد: زمانی جمعیت هلال‌احمر را صرفاً یک سازمان حادثه محور می‌شناختند اما امروز به‌جایی رسیده‌ایم که حادثه محور بودن تنها بخشی از فعالیت و خدمت هلال‌احمر است.

وی با اشاره به اینکه در دوران جدید مسئولیت‌های ما ایجاب می‌کند که این‌گونه باشیم گفت: بزرگ‌ترین مدل موفقیت در سازمان‌های مردم‌نهاد، مدل رهبری سیستمی است که متأثر از تمامی اعضای یک مجموعه است.

وی گفت: در قالب این مدل همه اعضای داوطلبان، جوانان، امدادگران و اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان اعضای یک سیستم، مشارکتی مؤثر و فعال خواهند داشت تا تأثیرگذاری اجتماعی در عالی‌ترین شکل ممکن محقق شود.

اکبری مدیریت مبتنی بر ارزش‌ها و پیوستگی اجتماعی درراه رسیدن به استقلال اجتماعی و اقتصادی را یکی از مباحث مهم و بنیادین برشمرد و گفت: ایجاد تأثیرگذاری از طریق پیوستگی اجتماعی رویکرد مهم سازمان داوطلبان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه است که حلقه نخست تحقق این مهم تشکلات مردم‌نهاد هستند.

وی ارتقای کرامت انسانی، صلح و بشردوستی را خروجی پیوستگی اجتماعی برای تأثیرگذاری در جامعه توصیف و خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر در این حوزه آماده تعامل و مشارکت با همه مؤسسات مردم‌نهاد است.

کد مطلب 3831322

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