اجرای طرح استقرار مخازن زیرزمینی پسماند در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جعفری با اشاره به استقرار مخازن زیرزمینی پسماند در تهران گفت: در راستای بهینه سازی مدیریت پسماند در سطح شهر تهران طرح پایلوت مخازن زیرزمینی را در چند نقطه پایتخت اجرا کردیم که در حال حاضر مشکلات احتمالی مرتبط با این مخازن در حال بررسی است.

وی در خصوص میزان استقبال شهروندان، واحدهای تجاری و آموزشی و اداری از این مخازن افزود: امیدواریم با بازخورد مثبتی که از رفتار شهروندان در این زمینه داریم و همچنین رفع اشکالات احتمالی و باتوجه به وضعیت بومی شهر تهران، بتوانیم نصب مخازن زیرزمینی را در برخی از نقاط به مرحله اجرا در آوریم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با تاکید بر اینکه عمده معارض زیرزمینی این مخازن شرکت های آب و فاضلاب، برق و تلفن است، تصریح کرد: اگر این تاسیسات و شبکه های اتصال امکان استفاده از این مخازن را ایجاد کنند، می توانیم این مخازن را در مناطق مورد نظر و برخی تفرجگاه های خاص یا حتی مراکز ویژه استفاده کنیم.

جعفری با اشاره به اینکه با نصب این مخازن در زیرزمین موضوع کتفی ها رفع خواهد شد، ادامه داد: این مخازن ایمنی، عدم امکان برداشت فیزیکی، محدودیت و همچنین عدم دسترسی برای کتفی ها و افراد غیر مسئول ایجاد می کند تا دیگر شاهد مشکلات اینچنینی نباشیم.

وی با بیان اینکه تا پایان فصل پاییز این طرح در مناطق دیگر شهر تهران نیز به مرحله اجرا در خواهد آمد، افزود: سازنده یکی از این مخازن یک شرکت دانش بنیان در دانشگاه تهران است و امیدواریم بتوانیم این طرح را در دانشگاه تهران نیز اجرایی کنیم. این در حالیست که تاکنون ۴ شرکت در خصوص این مخازن با شهرداری تهران همکاری داشته اند.