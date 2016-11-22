همکاری دانشگاه‌ تهران با دانشگاه های اندونزی توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمد انیس رئیس دانشگاه اندونزی، از دانشگاه تهران بازدید کرد و با محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفتگو کرد.

نیلی احمدآبادی در این جلسه با اعلام آمادگی این دانشگاه و تشریح اهداف راهبردی و ضرورت ارتباط دانشگاه با صنعت، خواستار همکاری در تمامی رشته‌های دانشگاهی به‌ خصوص در زمینه‌های فنی و مهندسی با دانشگاه اندونزی شد.

محمدانیس رئیس دانشگاه اندونزی در این دیدار ضمن ابراز علاقه‌ این دانشگاه برای همکاری بیشتر با دانشگاه تهران به‌ ویژه در رشته‌های فناوری نانو، تمایل این دانشگاه را برای پذیرش استادان و دانشجویان دانشگاه تهران در فرصت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی اعلام کرد.

وی در ادامه با معرفی دانشگاه اندونزی، آن را دانشگاهی جامع معرفی کرد که در رشته‌های پزشکی، اقتصاد و مهندسی از جایگاه مناسبی در منطقه و جهان برخوردار است.

رئیس دانشگاه اندونزی تاکید کرد: حضور استادان و دانشجویان دو دانشگاه به شناخت بیشتر از توانمندی‌های علمی طرفین کمک خواهد کرد.

در پایان این دیدار تفاهم‌نامه پیشین دو دانشگاه تهران و اندونزی تمدید و به امضای رؤسای دو دانشگاه رسید.