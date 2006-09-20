امسال 50 درصد بودجه جشنواره تئاتر درماني كاهش يافت

به گزارش خبرنگار تئاتر مهر ، دراين مراسم كه با حضور سرپرست اداره كل توانبخشي و بازتواني بنياد شهيد تهران بزرگ، مدير كل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، جمعي از متخصصان و روانپزشكان و كارشناسان تئاتر درماني صبح امروز در بيمارستان روانپزشكي سعادت آباد برگزار شد، محمود هدايتي نژاد روانشناس و مدير بيمارستان به ميهمانان جديد اين جشنواره خوش آمد گفت .



درادامه دكتر جوادمينويي فر سرپرست اداره كل توانبخشي و بازتواني بنياد شهيد تهران بزرگ ضمن اظهارخرسندي از اين كه دراين چهارسال توانسته است در مراسم افتتاحيه يا اختتاميه جشنواره هاي تئاتر درماني حضور داشته باشد، تصريح كرد : " براي اين جشنواره در بودجه كشور بودجه اي اختصاصي در نظر گرفته نشده است."



وي ازاداره كل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد به خاطر كمك مالي كه به چهارمين دوره جشنواره تئاتر درماني جانبازان تشكر و اظهار اميدواري كرد در سالهاي آينده با كمك ديگر نهادها و سازمانهامانند شهرداري بتوانند جشنواره را بهتر برگزار كنند.



دكترنبي اله دري جاني روانپزشك و مسئول فني اين بيمارستان نيز ضمن اشاره به ريشه هنر درماني از همان ابتداي كشف علم طب و تمدن انسانها گفت : "جانبازان اعصاب و روان زماني مانند ما زندگي عادي خود را مي گذراندند وبراي دفاع از كيان دولت، ناموس و ارزشهاي اين خاك به جبهه رفتند و دچار اختلالات رواني شدند، بنابراين در سبب شناسي درمان بايد درمان جسمي ، رواني و اجتماعي را براي آنها استفاده كرد و تئاتر درماني يكي از شيوه هاي مفيد درماني براي اين بيماران است."



وي افزود : "هنر درماني در كاهش استرس،خشم، رفتارهاي غيرقابل كنترل و تعامل اين بيماران با خانواده اشان بسيار مؤثر است. بسياري از مددجويان ما از ابراز كلامي مشكلات خود عاجزند و رفتار درماني كه يكي از شيوه هاي آن تئاتر درماني است مي تواند به متخصصان جهت كشف ريشه مشكلات اين بيماران كمك كند."



مسئول فني بيمارستان روانپزشكي سعادت آباد در پايان از مسئولان فرهنگي كشور به ويژه وزارت ارشاد خواستار همكاري در تدمين بودجه دوره هاي آينده جشنواره تئاتر درماني جانبازان شد.



در ادامه مجيد امرايي پايه گذارو دبير جشنواره تئاتر درماني به ارائه گزارش خود از برگزاري چهارمين دوره اين جشنواره پرداخت و گفت : " در سالي كه به نام مبارك پيامبر اعظم (ص) نامگذاري شده و در آستانه برگزاري هفته بزرگداشت دفاع مقدس ، چهارمين جشنواره تئاتر درماني جانبازان اعصاب و روان به كار خود پايان داد. "



وي در گزارش خود به كمبود بودجه به عنوان مشكل اصلي اين جشنواره اشاره كرد و متذكر شد : " متأسفانه امسال بودجه اين جشنواره از طرف معاونت فرهنگي بنياد شهيد امسال 50 درصد كاهش يافت."



امرايي استفاده از كارشناسان متخصص در رشته هاي مختلف روانشناسي، پرستاري، كاردرماني، مشاوره خانواده،كاردرماني، كارگرداني و بازيگري تئاتر صحنه و خياباني در هيأت داوران را به عنوان يكي از ويژگي هاي چهارمين جشنواره تئاتر درماني جانبازان دانست و خاطرنشان كرد : " 40 گروه نمايشي براي اجرا در اين جشنواره فعاليت كردند كه از اين ميان 12 گروه به جشنواره راه يافتند."



دبير چهارمين جشنواره تئاتردرماني افزود : " امسال براي اولين بار ما ميزبان يك گروه تئاتر جانباز از اصفهان بوديم ."



وي اظهار اميدواري كرد كه با حمايت اداره كل هنرهاي نمايشي سال آينده بتوانند اين رويداد فرهنگي را با برنامه ريزي دقيق تر در سطح گسترده تري در كشور برگزار كنند.



در پايان مجيد جعفري يكي از اعضاي هيأت داوران بيانيه داوران را قرائت كرد و خطاب به مسئولان هنرهاي نمايشي گفت : " اينجا جايي است كه بعيد مي دانم كسي كه از آن خارج مي شود نرنجد!" .



اهداي جوايز به برگزيدگان جانباز، گروه هاي اجرايي ميهمان و برگزاركنندگان پايان بخش مراسم اختتاميه چهارمين جشنواره تئاتر درماني جانبازان اعصاب و روان بيمارستان روانپزشكي سعادت آباد بود.



مسعود دوالفقار زاده، صباح شكوفيان،علي اصغر حسين طايفه، سعيد قندهاري و احسان اله مالمير جانبازان برگزيده بخش صحنه، جواد عزتي و عقيل تقي زاده هنرمندان جانباز برگزيده در بخش تئاتر صحنه اي شدند.



از همه هنرمندان جانباز و هنرمندان ميهمان شركت كننده در اين جشنواره با لوح تقدير وهديه ويژه قدرداني شد. همچنين از حسين پارسايي رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي، محمد بهرامي مشاور مطبوعاتي وي به خاطرهمكاري و حمايت مالي كه از چهارمين دوره جشنواره تئاتر درماني كرده بودند با اهداي تنديس جشنواره تقدير به عمل آمد. خبرنگاران خبرگزاري مهر، ايسنا و روزنامه باني فيلم نيز به خاطر پوشش مطبوعاتي اين جشنواره مورد تقدير قرار گرفتند.

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