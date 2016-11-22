آمریکا مجدداً قصد خرید آب سنگین از ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اقدامات ایران برای حل و فصل مسئله مازاد تولید آب سنگین خود گفت: ایران در حال اقدام برای حل و فصل تولید مازاد آب سنگین خودش است.

وی همچنین از گزارش های منتشر شده درباره ارسال مازاد آب سنگین ایران به عمان اظهار بی اطلاعی کرده و گفت انتظار نمی رود که آمریکا بخواهد آب سنگین دیگری از ایران خریداری کند.

کربی با اشاره به افزایش تولید آب سنگین توسط ایران از حد تعیین شده در برجام گفت: آنها (ایرانی ها) این مسئله را به آژانس خبر داده اند و اعلام داشته اند که قصد دارند این مسئله را حل و فصل کنند. تمرکز ما بر این است که اطمینان یابیم ایران همچنان به تعهدات خود پایبند باشد. من نیز نمی خواهم فراتر از گفتمان آژانس پیش بروم.

وی در ادامه درباره اینکه آیا مسئله تولید مازاد آب سنگین توسط ایران نقض برجام تلقی می شود یا خیر تصریح کرد: خارج از اینکه بگوییم ایران پایبند است یا نیست یا نقض کرده است، باید به یاد داشته باشیم که نظام برجام به شکلی که ما آن را بنیان گذاشته ایم، عمل می کند و آنان نیز به این رسیدگی می کنند و ما همچنان پیش می رویم. این مهم ترین بخش مساله است.