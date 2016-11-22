تهرانی ها با اهدای خون گرمابخش روزهای سرد بیماران باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مرتضی طباطبایی ضمن تشکر از اهدا کنندگانی که طی ۴۰ روز عزای امام حسین (ع) نذر خون داشتند یا اهدای خون خود را به این ایام موکول کرده بودند، گفت: نیاز به خون همیشگی است و در روزهای سرد سال بیماران بیش از پیش به حضور گرم شما احتیاج دارند.

وی ضمن آرزوی روزهایی پر برکت برای کشور و پایتخت نشینان اولین برف زمستانی تهران را اتفاقی زیبا و مسرت بخش خواند و افزود: زیبایی برف زمستانی گرچه برکت و بهاری نیکو را نوید می دهد اما با کند شدن تردد در مسیرهای شهری و سرد شدن هوا اهدای خون کمتر می شود.

طباطبایی تاکید کرد: به همه شهروندان توصیه می کنم خصوصا در روزهای پیش رو اهدای خون را در برنامه کاری خود قرار دهند زیرا در بارش برف پاییزی و روزهای تعطیل پیش رو بیمارانی هستند که قطرات خون اهدا کنندگان به آنها زندگی می بخشد.