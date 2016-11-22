برپایی ۱۰۰ نمایشگاه کتاب در مدارس نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلگی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح هم‌زمان این نمایشگاه‌ها در جمع خبرنگاران نهاوند بابیان اینکه در این نمایشگاه‌ها دو هزار جلد کتاب در ۵۵ عنوان وجود دارد، گفت: این کتاب‌ها با تخفیف ۲۰ درصد عرضه شده و از امروز به مدت یک هفته آماده بازدید دانش آموزان است.

وی عناوین کتاب‌های عرضه‌شده در این نمایشگاه‌ها را داستانی، مذهبی، فرهنگی و علمی متناسب با دوره‌های تحصیلی عنوان کرد و گفت: سال گذشته از سوی دانش آموزان مدارس استقبال خوبی از نمایشگاه‌ها شد و بسیاری از مدارس، کتابخانه‌های خود را از این طریق غنی‌سازی کردند که امسال نیز پیش‌بینی می‌شود این استقبال قابل‌توجه باشد.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش نهاوند کتاب را مهم‌ترین ابزار بصیرت و آگاهی بخشی در جامعه دانست و عنوان کرد: مدارس بهترین مکان برای ترویج فرهنگ مطالعه است که لازمه این کار تقویت کتابخانه‌های مدارس و پشتیبانی دستگاه‌های فرهنگی از این کتابخانه‌ها است.

وی افزود: هدف از برپایی نمایشگاه‌ها علاوه بر ارائه کتاب به دانش آموزان تأمین کتب موردنیاز مدارس و به‌روز کردن کتابخانه‌ها است که در این راستا مدیران می‌توانند با استفاده از تخفیف موردنظر کتاب‌های کهنه را از دسترس خارج کرده و کتاب‌های جدید را جایگزین کنند.

سلگی بابیان اینکه طرح اهدا کتاب به مدارس توسط دانش آموزان اجرا شد و بر اساس آن دانش آموزان کتاب‌های خود را به آموزشگاه اهدا کردند، گفت: در حال حاضر تعداد ۱۲۸ کتابخانه کلاسی، ۵۰ کتابخانه مستقل و ۱۰۰ کتابخانه مشترک در سطح مدارس نهاوند فعال است.

وی در پایان عنوان کرد: در کتابخانه‌های مدارس نهاوند ۱۳۰ هزار جلد کتاب وجود دارد و میزان سرانه کتاب پنج جلد کتاب به ازای هر دانش‌آموز است که در مقایسه با میانگین استان مناسب است.