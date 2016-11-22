گردشگری اولویت توسعه گلستان نیست/ لزوم علمی شدن صنعت توریسم

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه نشست تخصصی «توسعه گردشگری با محوریت مشاغل خانگی» به همت خبرگزاری ایسنا در جهاد دانشگاهی گرگان برگزار شد.
در این نشست حاضران بر نقش پررنگ سیاستها و برنامههای حکومتی و ارائه ندادن راهکارهای مناسب بر توسعه گردشگری که قابلپذیرش از سمت جوامع محلی باشد تأکید داشته و معتقد بودند نقش بخش خصوصی بهویژه اتاق بازرگانی در جذب گردشگر، تولید صنایعدستی و صادرات آن از استان بسیار ضعیف است.
هرچند حاضران بر وجود ظرفیتها و پتانسیلهای طبیعی گلستان بسیار در بخش گردشگری استان تأکید داشتند اما درعینحال اعتقاد داشتند؛ گردشگران بیش از هر چیز به دلیل وجود آثار و ابنیه تاریخی و تمدن گرگان زمین به استان وارد میشوند.
حاضرین همچنین به ورود سالانه ۶ میلیون گردشگر عبوری از استان اشاره کردند و معتقد بودند ضریب نگهداری مسافر و گردشگر در استان زیر ۶۰ درصد است و این امر نشان میدهد بحث اصلی گلستان در مقوله گردشگری بیش از هر چیز بر محور نبود زیرساختهای خدمات گردشگری استوار است تا مشاغل خانگی.
همچنین بخش دیگر مباحث این نشست تخصصی حول محور سرمایهگذاری در تأمین زیرساختهای گردشگری بود که حاضرین بر مشکلدار بودن ساختارهای حکومتی و قانونی در سرمایهگذاری و نبود حمایتهای لازم از سرمایهگذاران تأکید داشته و معتقد بودند جزیره آشوراده یکی از ظرفیتهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان است که مغفول مانده و همچنان از شعارزدگی به عملگرایی عبور نکردهایم.
نبود حمایتهای لازم در سرمایهگذاری گردشگری
البته تعدادی از حاضرین این نشست نیز اعتقاد داشتند گلستان ظرفیت جذب گردشگر خارجی را ندارد و باید بر توسعه گردشگری ورزشی و ظرفیتهای موجود تکیه زد.
در این نشست تخصصی که با محوریت توسعه صنایعدستی برگزارشده بود حاضران بیشتر ترجیح میدادند به برنامهها، سیاستها و اهداف موجود در مقوله گردشگری استان تأکید داشته تا اینکه بهصورت تخصصی بر روی توسعه مشاغل خانگی در ین حوزه متمرکز شوند و البته پیشنهاد تغییر در سیاستگذاری در کنار ایجاد زیرساختهای حرفهای پیشنهادی بود که معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان نیز از آن استقبال کرد و گفت: راجع به گردشگری استان باید علمیتر صحبت کنیم، چون گردشگری مقوله ناشناختهای به نظر میرسد هر کس از زاویهای خاص به آن نگاه میکند.
رحمان فرمانی بابیان اینکه گردشگری دارای تعریف علمی است، افزود: گردشگر کسی است که حداقل ۲۴ ساعت و حداکثر کمتر از یک سال محل زندگی خود را ترک میکند و دارای انواع مختلفی است.
وی ادامه داد: اگر گردشگری را بهعنوان صنعت میشناسیم هر صنعتی دارای عرضه و تقاضاست.
تأکید بر توجه علمی به گردشگری گلستان
وی با تأکید بر اینکه نقش سیاستگذاران در تدوین برنامههای کلان کشور مهم است، تصریح کرد: اگر فکر میکنیم گردشگری یکی از سه محور توسعه استان است باید اعتقاد و التزام عملی به آن نیز داشته باشیم.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان به مقایسه اعتباراتی حداقلی حوزه گردشگری استان با اعتبارات حوزه راه روستایی و ... پرداخت و خاطرنشان کرد: در مقوله گردشگری نباید از نقش گروههای ذینفع و فشار در جهتدهی به حرکتها، سیاستها و برنامهریزیهای کلان استان غفلت کرد.
وی با تأکید بر اینکه باید بین جاذبهها و منابع گردشگری استان تفاوت قائل شد، اضافه کرد: با مقوله گردشگری باید علمی برخورد کنیم در شرایطی که هزینه سفر از استانهای غربی و جنوبی کشور به گلستان بیشتر از یک تور خارجی با خدمات بهتر و امکانات بیشتر است، چطور میتوان از گردشگر انتظار داشت به گلستان سفرکرده و از صنایعدستی استان هم خرید کند.
فرمانی متذکر شد: اگر به بخش خصوصی و اصل ۴۴ قانون اساسی پایبند هستیم باید ارائه خدمات را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما نباید از نبود نیروی آموزشدیده در حوزه ارائه خدمات گردشگری غفلت کنیم.
نمیتوان تنها بر جاذبههای طبیعی استان تکیه کرد
این نشست به جمعبندی معاون اشتغال و کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که معتقد بود گلستان هنوز به این موضوع نرسیده است که گردشگری برای استان منفعت دارد.
محمد رهبری اظهار کرد: باید سیاستهای استان در هر بخش مشخص باشد و در کنار توجه به موانع و مشکلات و ظرفیتهای موجود سرمایههای اندک حوزه مشاغل خانگی را جذاب کرده و بهعنوان تکمیلکننده سبد هزینه مسافر به آن نگاه کنیم.
وی متذکر شد: تا زمانی که ما فقط بر جاذبههای طبیعی استان تکیه کرده و از مابقی بخشها غفلت کردهایم نمیتوانیم راه بهجایی ببریم.
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