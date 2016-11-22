اعتبارات تملک دارایی شهر چادگان محقق نشده است

عنایت الله امیر حاجیلو در گفت و گو با خبرنگار مهر، از آسفالت ۱۸ کیلومتر از معابر هفت محله شهر چادگان با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در هشت ماه گذشته سال جاری خبر داد و اظهار داشت: با این روند تاکنون هفت محله شهر چادگان افتتاح شده است.

وی ادامه داد: با گذشت هشت ماه از سال تاکنون هیچ مبلغی از اعتبارات تملک دارایی شهرداری چادگان که هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده، محقق نشده است.

شهردار چادگان افزود: اگر در چهار ماه پایان سال این اعتبارات تحقق یابند اجرای طرح های عمرانی مانند آسفالت ریزی برای سه محله دیگر چادگان که آسفالت نشده اند هم سرعت خواهد یافت.

امیرحاجیلو اضافه کرد: شهر چادگان ۱۰ محله دارد که محله های فصیحی، نیایش، قراولخانه، مندرجان، سمندگان، ولیعصر و فرهنگیان تا کنون آسفالت شده است.