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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

در چهارمحال و بختیاری؛

۷۰ هزارمتر زمین توسط خیران در بخش سلامت اهدا شد

۷۰ هزارمتر زمین توسط خیران در بخش سلامت اهدا شد

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ۷۰ هزار متر زمین توسط خیران در بخش سلامت استان چهارمحال و بختیاری اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم زاده پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان سازمان مردم نهاد استان اظهار داشت: برای بالابردن سطح سلامت مردم استان در زمینه های سلامت روح، روان و جسم تمامی دستگاه ها باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی برای تحقق بالابردن سطح سلامت مردم استان در زمینه های سلامت روح و روان و جسم می‌تواند ۲۰ درصد نقش موثر داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ۷۰ هزار مترمربع زمین از سوی خیران در حوزه سلامت اهدا شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۱۲ سمن در بخش سلامت چهارمحال و بختیاری فعال هستند.

کد مطلب 3831355

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