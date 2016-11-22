۷۰ هزارمتر زمین توسط خیران در بخش سلامت اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم زاده پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با نمایندگان سازمان مردم نهاد استان اظهار داشت: برای بالابردن سطح سلامت مردم استان در زمینه های سلامت روح، روان و جسم تمامی دستگاه ها باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی برای تحقق بالابردن سطح سلامت مردم استان در زمینه های سلامت روح و روان و جسم می‌تواند ۲۰ درصد نقش موثر داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ۷۰ هزار مترمربع زمین از سوی خیران در حوزه سلامت اهدا شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۱۲ سمن در بخش سلامت چهارمحال و بختیاری فعال هستند.