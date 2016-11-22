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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۶

عبدالفتاح السیسی:

مصر از ارتش لیبی حمایت می کند/ تحریم تسلیحاتی لیبی باید لغو شود

مصر از ارتش لیبی حمایت می کند/ تحریم تسلیحاتی لیبی باید لغو شود

رئیس جمهور مصر تاکید کرد که قاهره از ارتش ملی لیبی حمایت می کند زیرا توان و قدرت مقابله با افراط گرایی و تروریسم را دارد و تحریم ارتش لیبی در حوزه تسلیحاتی باید لغو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، رئیس جمهور مصر در سخنانی در رابطه با لیبی بر حمایت قاهره از ارتش این کشور تاکید کرد.

«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در سخنانی تصریح کرد: سرنگونی دولت های برخاسته از ملت در برخی از کشورهای منطقه موجب پیدایش گروه های افراطی شد. نباید فقط با داعش مقابله امنیتی و فکری کرد بلکه باید با تمامی گروه های افراطی مواجه شد. 

وی در همین زمینه بیان داشت: وضعیت لیبی پیچیده است و موضع قاهره در این خصوص مشخص است؛ موضع ما احترام به خواست مردم لیبی است و از پارلمانی که مهلتش به پایان رسیده است، حمایت می کنیم.

رئیس جمهور مصر همچنین گفت: مصر همچنین از ارتش ملی لیبی حمایت می کند. زیرا توان و قدرت مقابله با افراط گرایی و تروریسم را دارد و تحریم ارتش لیبی در حوزه تسلیحاتی باید لغو گردد.

وی تصریح کرد: در صورتی که از رسیدن سلاح به گروه های افراطی در لیبی جلوگیری نکنیم، شرایط برای کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا سخت خواهد شد. مرز غربی ما با لیبی ۱۲۰ کیلومتر است و مسئولیت تامین امنیت آن با ما است حتی اگر ارتش لیبی نیز غایب شود، جامعه جهانی جایگزین می شود که به نفع هیچ کس نیست.

گفتنی است، لیبی از سال ها پیش به دلیل فقدان حکومت قوی و بروز دودستگی در این کشور با بحران های امنیتی بزرگی از جمله حملات تروریستی و مسلحانه روبرو است.

کد مطلب 3831361

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