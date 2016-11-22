ساخت مستندهایی با موضوع سالمندی پویا در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر بخش «خرد و تجربه» دهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» صبح امروز سهشنبه دوم آذرماه ۹۵ با حضور سیدمحمدمهدی طباطبایینژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و محمدعلی ابراهیمزاده معاون فنی صندوق بازنشستگی کشور در محل سالن کنفرانس صندوق بازنشستگی کشور رونمایی شد.
در این مراسم حامد شمس مدیر روابط عمومی سازمان بازنشستگی کشور درباره همکاری این سازمان با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی توضیح داد: ما قصد داریم صدای بازنشستگان را به گوش عامه مردم برسانیم و برای رسیدن به این هدف، یکی از راهها استفاده از هنر هفتم است. البته چشمانداز ما این است که به همراه سایر نهادهای صندوق بازنشستگی جشنوارهای مختص بازنشستگان برگزار کنیم که امیدواریم در سالهای آینده محقق شود، اما امسال در کنار دوستان جشنواره «سینماحقیقت» هستیم و طی تفاهمنامهای که در مرحله امضا است به دنبال حمایت از تولید ۱۰ فیلم مستند موضوعی نیز هستیم.
در ادامه این مراسم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ضمن قدردانی از مدیران سازمان بازنشستگی کشوری که این فرصت را فراهم کردند، اظهار کرد: توجه ویژه جامعه به حوزه مستند باعث شکلگیری جشنوارهای مستقل برای فیلمهای مستند شد و در همان دوره دوم هم با استقبال مهمانان داخلی و بینالمللی مواجه شدیم. در این دوره ۱۲۰ مهمان خارجی نظیر ریچارد لیکاک داشتیم که هرکدام صاحبنظر بودند و خوشبختانه جشنواره بهسرعت تبدیل به جشنوارهای معتبر و مؤثر شد.
وی افزود: از دوره هفتم جشنواره «سینماحقیقت» تلاش کردیم که هر سال به یکی از بخشهای مغفول جامعه توجه کنیم و به همین دلیل یک بار به موضوع صنایع دستی و گردشگری و بار دیگر به حوزه شهری ورود کردیم. امسال هم برای صندوق بازنشستگی بخش «خرد و تجربه» در نظر گرفته شد.
مدیرعامل مرکز گسترش با اشاره به پیر شدن جامعه در آیندهای نزدیک یادآور شد: طی توافقی که با سازمان بازنشستگی داشتیم هم قرار است در طول سال تولیدات مشترکی با این سازمان در زمینه سالمندی پویا داشته باشیم. البته پیش از این صداوسیما و بخش خصوصی هم به این موضوع توجه کردهاند؛ به عنوان مثال مجموعهای به نام «کارستان» به تهیهکنندگی رخشان بنیاعتماد و مجتبی میرتهماسب با حضور مستندسازان مطرح ساخته شده که قرار است در بخش خارج از مسابقه «سینماحقیقت» نمایش داده شود.
به گفته طباطبایینژاد، از میان ۲۰ فیلمی که مضامینی مرتبط با بازنشستگی پویا داشتند، ۱۰ فیلم برای اکران در بخش رقابتی «خرد و تجربه» انتخاب شدند و سه اثر هم در مراسم اختتامیه به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد.
محمدعلی ابراهیمزاده هم در این مراسم با ابراز خرسندی از همکاری ایجاد شده میان سازمان بازنشستگی و مرکز گسترش گفت: در بخش نیازهای بازنشستگان بیشتر پرداخت حقوق و مسائل اقتصادی پررنگ میشود، در حالی که بسیاری از نیازها وجود دارد که طی سالهای اخیر تحت شعاع مشکلات اقتصادی قرار گرفته است. حدود ۲۰ روز دیگر صندوق بازنشستگی کشور ۹۴ ساله میشود و در این مدت به عنوان بنیانگذار صندوق کشوری تلاش کردیم علاوه بر مسائل اقتصادی در سایر مسائل هم نوآوریهای لازم را داشته باشیم.
در پایان این نشست خبری و با حضور دو تن از اعضای هیات مدیره مجمع وقت کانونهای بازنشستگی استان تهران، از پوستر بخش «خرد و تجربه» جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» رونمایی شد.
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