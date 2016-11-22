فدراسیون بسکتبال برای حضور محجبه بانوان در مسابقات تدبیر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سعیدی با اشاره به حضور بانوان بسکتبالیست در تورنمنت ترکمنستان و احضار آنها به کمیته انضباطی گفت: فدراسیون بسکتبال باید در این رابطه گزارش بدهد که در بحث حجاب بانوان چه کاری انجام داده است و اگر تلاشی کرده، علت حل نشدن این قضیه چیست؟

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: فدراسیون کاراته و تکواندو نیز قبلا مشکلاتی در زمینه حجاب و حضور در مسابقات بین‌المللی داشته‌اند که در حال حاضر این مشکل را حل کرده‌اند اما ظاهراً بسکتبالیست‌ها همچنان برای حضور در مسابقات با این مشکل مواجه هستند و بحث حجاب بانوان بسکتبالیست برای حضور در مسابقات حل نشده و آنها نمی‌توانند در مسابقات شرکت کنند.

وی در ادامه گفت: بنده به عنوان عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش در این زمینه گزارشی تهیه کرده و به فدراسیون بسکتبال نامه‌ای با این محتوا خواهم زد که با توجه به اعتراضات، آیا فدراسیون تدابیر لازم برای حضور بانوان در مسابقات مختلف را اندیشیده است یا خیر و از آنها درخواست دارم در این رابطه به مجلس گزارش بدهند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: موضوع شرکت بسکتبالیست‌های خانم در تورنمنت ترکمنستان بدون مجوز و فراخوانده شدن آنها به کمیته انضباطی باید ریشه‌یابی شود که علت عدم هماهنگی آنها با فدراسیون چه بوده است و آیا واقعاً ارتباط واقعی وجود نداشته؟ آیا مشکلاتی بوده و تیم بانوان درخواست پیگیری کرده بوده، اما پیگیری انجام نشده که آنها خودشان بدون هماهنگی این کار را انجام داده‌اند؟ مسلماً به نظر نمی‌رسد کسی که بخواهد در مسابقات بین‌المللی شرکت کند بخواهد بدون حمایت در مسابقات حضور داشته باشد.

سعیدی در ادامه با تاکید بر لزوم مشخص شدن دلیل غیرقانونی رفتن بانوان بسکتبالیست گفت: این سوال پیش می‌آید که آیا این ورزشکاران حمایت لازم را داشته‌اند و حمایت نشده‌اند که بدون مجوز به مسابقات رفته‌اند؛ این مسئله مهمی است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت و اگر علت آن عدم حمایت بوده دو طرف باید به این جریان پاسخ بدهند تا فرصت حضور بانوان در مسابقات مختلف و کل ورزش‌ها گرفته نشود و جایگاه واقعی فدراسیون و ورزشکاران حفظ شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: وزارت ورزش و جوانان که متولی ورزش در کشور است باید به موضوع حضور غیر مجاز ورزشکاران به مسابقات، ورود جدی و قوی داشته باشد و اجازه ندهد که افراد از حقوق واقعی خود محروم شوند.

وی با اشاره به برخورد با زنان بسکتبالیست تاکید کرد: تا زمانی که این موضوع ریشه‌یابی، بررسی و ارزیابی نشود نمی‌توان از برخوردها صحبت کرد چرا که هر رفتاری حاصل یکسری عملکردهاست و همینطور برعکس آن؛ باید بررسی شود که چرا این اتفاق افتاده و اگر قصد سوئی پشت آن باشد، باید دید که حق با کیست و برخورد اصولی و منطقی روی این قضیه صورت بگیرد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس در پایان به خانه ملت گفت: وزیر ورزش باید در این زمینه ورود پیدا کند و بخواهد که این قضیه بسیار جدی و اصولی حل شود و اگر کسی به این موضوع رسیدگی نکند فراکسیون ورزش مجلس این موضوع را پیگیری کرده تا این مشکل حل شود.