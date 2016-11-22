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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

۱۲۰۰۰نفر در چهارمحال و بختیاری به دیابت مبتلا هستند

۱۲۰۰۰نفر در چهارمحال و بختیاری به دیابت مبتلا هستند

شهرکرد- معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ۱۲هزار نفر در استان چهارمحال و بختیاری به بیماری دیابت مبتلا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فدایی ظهر سه‌شنبه در کارگاه دیابت در محل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: برای ۷۰ درصد از جمعیت این استان پرونده الکترونیکی شامل اطلاعات جمعیتی، بیماری واگیر و غیر واگیر صادر شده است.

وی گفت: در سال جاری فاکتورهای سلامتی بیش از ۳۶۰ هزار نفر از افراد بالای ۳۰ سال بررسی شده است.

معاون خدمات بهداشتی و درمانی علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سند ۱۰ ساله بیماری های غیر واگیر با ۱۳ هدف در استان در حال پیگیری و تدوین است که یکی از اهداف مهم این سند پیشگیری و کنترل از بیماری دیابت است.

فدایی یادآور شد: در چهارمحال و بختیاری ۱۲ هزار نفر به دیابت مبتلا هستند که در راستای کنترل این بیماری اقدامات خوبی صورت گرفته است.

کد مطلب 3831371

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