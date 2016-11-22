۱۲۰۰۰نفر در چهارمحال و بختیاری به دیابت مبتلا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فدایی ظهر سهشنبه در کارگاه دیابت در محل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: برای ۷۰ درصد از جمعیت این استان پرونده الکترونیکی شامل اطلاعات جمعیتی، بیماری واگیر و غیر واگیر صادر شده است.
وی گفت: در سال جاری فاکتورهای سلامتی بیش از ۳۶۰ هزار نفر از افراد بالای ۳۰ سال بررسی شده است.
معاون خدمات بهداشتی و درمانی علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سند ۱۰ ساله بیماری های غیر واگیر با ۱۳ هدف در استان در حال پیگیری و تدوین است که یکی از اهداف مهم این سند پیشگیری و کنترل از بیماری دیابت است.
فدایی یادآور شد: در چهارمحال و بختیاری ۱۲ هزار نفر به دیابت مبتلا هستند که در راستای کنترل این بیماری اقدامات خوبی صورت گرفته است.
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