۱۲۰۰۰نفر در چهارمحال و بختیاری به دیابت مبتلا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فدایی ظهر سه‌شنبه در کارگاه دیابت در محل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: برای ۷۰ درصد از جمعیت این استان پرونده الکترونیکی شامل اطلاعات جمعیتی، بیماری واگیر و غیر واگیر صادر شده است.

وی گفت: در سال جاری فاکتورهای سلامتی بیش از ۳۶۰ هزار نفر از افراد بالای ۳۰ سال بررسی شده است.

معاون خدمات بهداشتی و درمانی علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سند ۱۰ ساله بیماری های غیر واگیر با ۱۳ هدف در استان در حال پیگیری و تدوین است که یکی از اهداف مهم این سند پیشگیری و کنترل از بیماری دیابت است.

فدایی یادآور شد: در چهارمحال و بختیاری ۱۲ هزار نفر به دیابت مبتلا هستند که در راستای کنترل این بیماری اقدامات خوبی صورت گرفته است.