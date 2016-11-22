همایش«یاران انقلاب و مدافعان حرم»روز جمعه در زاهدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای برگزاری مراسم های هفته بسیج در زاهدان ظهر امروز در محل فرمانداری زاهدان برگزار شد.

در این جلسه محمد گمرکی زاده، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری زاهدان ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: تمام دستگاه های دولتی و اجرایی شهرستان زاهدان مکلف هستند مصوبات این جلسه را جهت هرچه باشکوه تر برگزار کردن مراسم های هفته بسیج و همایش یاران انقلاب و مدافعان حرم در ۵ آذر به صورت ویژه اجرا کنند.

وی افزود: بسیج مجموعه‌ای است که در آن پاک‌ترین و فداکارترین افراد و جوانان در راه اهداف عالی کشور و برای به کمال رساندن و به خوشبختی رساندن ملت در آن جمع شده‌اند.

وی گفت: بسیج مجموعه‌ای است که دشمنان را بیمناک و دوستان را امیدوار می‌کند و بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد جامعه است.

همچنین سرهنگ موسی اصغری حسامیه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه زاهدان در این جلسه گفت: در گردهمایی ۵ آذر ۱۱۴ گردان بسیج در قالب یک سازمان تعریف شده در همایش بزرگ «یاران انقلاب و مدافعان حرم» شرکت خواهند کرد و اقتدار بسیج را نشان خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه این گردهمایی روز جمعه ۵ آذرماه و با رویکرد فرهنگی و امنیتی برگزار می شود، افزود: برای فرماندهی این گردان‌ها که در قالب ۱۱ لشکر و ۳۳ تیپ سازماندهی شده‌اند از ظرفیت نیروهای انقلابی و فرماندهان جنگ در استان استفاده شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه زاهدان افزود: این گردهمایی ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز جمعه ۵ آذر در محل میدان سربازان گمنام امام زمان(عج) زاهدان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه برای نخستنین بار در کشور برگزار می شود، اضافه کرد: این برنامه از شبکه استانی هامون و شبکه خبر به طور مستقیم و زنده پخش می شود.