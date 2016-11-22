به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی گفت: فرصت‌های رشد اقتصاد ایران با اقتصادهای دیگر قابل مقایسه نیست؛ یعنی همین رشد ۵ درصدی که کشور ما تجربه می‌کند و البته فرصت‌های رشد ما بالاتر از این حرفها است، در بسیاری از کشورهای دیگر مطلقا وجود ندارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: دنیا تابع یک عقلانیت کلی است؛ به هر حال توافق مهمی با حضور نه فقط امریکا بلکه کشورهای پنج به اضافه یک و نظارت و هدایت سازمان ملل متحد انجام شده و من تصور می‌کنم این توافقات، صرف‌نظر از اینکه چه کسی بر سرکار باشد، محکم اجرا خواهد شد و به خوبی پیش خواهد رفت.

وی پیش‌بینی کرد که در آینده، شاهد رشدهای خوبی در بازار خواهیم بود و اتفاقات و هیجاناتی که همزمان با برخی تحولات سیاسی جهان رخ می دهد، تنها اثرات کوتاه مدت دارد و در بلندمدت مردم و سرمایه‌گذاران با جستجو و کار روی پتانسیل‌ها حتما به عوامل بنیادی توجه بیشتری دارند.

محمدی اظهار داشت: سرمایه‌گذاران در بورس ما بسیار هوشمند و با تحلیل عمل می‌کنند و این تحلیل‌ها قطعا عوامل بنیادی و فرصت‌های رشد بازار سرمایه را در نظر خواهد داشت.