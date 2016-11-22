مسعود یاوری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با حضور کاروانهای پیاده در سال گذشته در محورهای ورودی وخروجی شهرستان قوچان، اظهار کرد: در سال گذشته ۷۰ هزار نفر از کاروان زائران پیاده از مسیر مواصلاتی قوچان به مشهد مقدس حرکت کردند.
وی افزود: این تعداد از خراسان شمالی، استانهای شمالی کشور و مسیرهای منتهی از شهرهای مجاور شهرستان قوچان به مشهد را شامل میشود.
معاون فرماندار قوچان به تشریح برنامه موکبهای طول مسیر اشاره و عنوان کرد: موکبها در ورودی روستای یوسف آباد، شهرکهنه، ورودی و خروجی شهرستان قوچان، ورودی روستای هودانلو، سه راهی سبزوار، آلماجق، امامزاده جلیل، سیمرغ و روستای علی زینل خدمت رسانی میکند.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز با جایگذاری سرویسهای بهداشتی بیشتر در جهت دسترسی کوتاهتر زائران به خدمات بهداشتی واضافه شدن یک موکب بیشتر برای سهولت کاروانهای پیاده اجرایی شده است.
یاوری به استفاده از ظرفیتهای مردمی در جهت کمک رسانی به کاروانهای پیاده اشاره کرد و گفت: افرادی که در طول مسیر منازل و غذای نذری در اختیار کاروانها قرار میدهند، با نظارت نهادهای امنیتی وکارشناسان ساماندهی میشوند.
وی با اشاره به اقدامات لازم بر اساس شرایط جوی شهرستان قوچان تصریح کرد: با توجه به وضعیت کاهش دما در روزهای اخیر از نظر سوخت و وسایل گرمایش تمهیدات لازم صورت گرفته است.
معاون فرماندار قوچان افزود: با توجه به هماهنگی با مجموعه پایانهها، اگر زائری یا کاروانی با تاریکی شب مواجه شود زمینه انتقال آنان به نزدیکترین موکب در زمان کوتاه انجام میگیرد.
وی به خدمت رسانی چهار موکب به صورت ویژه در طول مسیر اشاره کرد و گفت: در شهرکهنه، ورودی شهر، امامزاده جلیل، روستای آلماجق وروستای علی زینل با ارائه پذیرایی و اطعام، اسکان و خدمات پژشکی خدمت رسانی صورت می گیرد.
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