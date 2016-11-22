آمادگی ایران برای تامین انرژی اسلوونی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیتچیان در نشست رئیسجمهور اسلوونی و هیات تجاری همراه در اتاق بازرگانی ایران گفت: ایران و اسلوونی دارای زمینههای متعدد برای همکاریهای اقتصادی هستند و اراده سیاسی رهبران دو کشور، بر این مبنا است که این زمینهها را فعال کنند.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه حاصل این همکاریها، بسیار سودمند و به نفع دو ملت خواهد بود، افزود: ایران کشوری با ۸۰ میلیون نفر جمعیت است که بازار آن، به طور سنتی در ارتباط مستقیم با کشورهای اطراف که ۴۰۰ میلیون جمعیت را شامل میشود، قرار دارد.
رئیس کمیسیون مشترک ایران و اسلوونی با اعلام اینکه ایران کشوری جوان و تحصیلکرده است، اظهار داشت: ما هر ساله چند میلیون فارغالتحصیل جوان از دانشگاهها داریم که ۲۵۰ هزار نفر از آنها، فارغالتحصیل از رشتههای فنی و مهندسی هستند.
وزیر نیرو ادامه داد: ایران کشوری است که در تولید محصولات صنعتی، کشاوری و انرژی میتواند نقش قابلتوجهی را ایفا کند؛ همچنین کشور اسلوونی دارای صنایع بسیار خوب در بخشهای خودروسازی، دارویی، ماشینسازی سنگین و صنایع ساخت توربینهای آبی است.
وی با اشاره به زمینههای مناسب مشترک بین دو کشور گفت: نه تنها فعالیت صاحبان صنایع و بازرگانان دو کشور قابل انجام است؛ بلکه شرکتها و موسسات ایرانی میتوانند با همکاری فعالان اسلوونی در کشور ثالث فعالیت کنند.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه از تمام فعالیتهای اقتصادی و تجاری بین دو کشور نهایت حمایت را خواهیم داشت، تصریح کرد: باید هر چه بیشتر همکاریها را گسترش داده و گامی در جهت استحکام روابط دو کشور در منطقه و سطح بینالملل برداریم.
نظر شما