دلیل انحلال تیم فوتبال بانوان استقلال از زبان مدیرعامل باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا افتخاری در گفت و گو با سایت باشگاه استقلال، درباره انحلال تیم فوتبال بانوان این باشگاه، گفت: بدون تردید باشگاه استقلال علاقمند به تیمداری در حوزه بانوان است و از این امر ما استقبال هم می کنیم اما گاهی اوقات اتفاقاتی می افتد که از دست ما خارج است. مطمئنا در آینده نزدیک با حل شدن بخشی از مشکلات، باشگاه استقلال مجددا اقدام به تیمداری در حوزه بانوان می کند.

وی اضافه کرد: در دو ماه گذشته، اداره مالیات در دو مرحله حساب مالی باشگاه استقلال را مسدود و موجودی باشگاه را برداشت نموده است. به همین دلیل ما برای تامین هزینه های باشگاه دچار مشکل هستیم. آیا با این شرایط می توانیم در حوزه فوتبال بانوان فعالیت کنیم؟

مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: برداشته شدن پول از حساب باشگاه به دلیل بدهی های گذشته از سوی سازمان مالیاتی مشکلاتی را ایجاد کرده و به همین دلیل در تامین هزینه تیم فوتبال بانوان دچار مشکل شدیم.