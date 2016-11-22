تفاهم نامه همکاری «دوشنبه بازار» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ مدیرعامل سازمان پدافند غیرعامل استانداری گیلان در آیین رونمایی از این تفاهم نامه که عصر سه شنبه انجام شد با بیان اینکه برنامه پدافند غیر عامل پیشگیری و پیش بینی تهدیدات موجود در جامعه است اظهار کرد: پدافند غیر عامل برای پیشگیری از تهدیدات و کاهش آسیب ها باید برنامه های متعددی اجرا کند که جلب مشارکت انجمن های مردم نهاد در این پدافند٬ یکی از این برنامه هاست.

امیر مرادی تهدیداتی را برای دستگاه ها در حوزه های مختلف متصور دانست و گفت: در این راستا از نخبگان درخواست همکاری شد که از ۳۰ ایده برتر، ۱۰ ایده انتخاب شده است.

وی رفع تهدیدات از زنان سرپرست خانوار را یکی از مباحث با اهمیت خواند و خاطرنشان کرد: دشمن از طریق آسیب های مختلف از جمله آسیب های اجتماعی به داخل جامعه نفوذ می کند و پدافند غیر عامل باید توجه ویژه ای به قشر آسیب پذیر کند.

مدیر عامل سازمان پدافند غیر عامل استانداری گیلان بر فراهم آوردن زمینه مناسب برای بهره گیری نیازمندان ازت وانمندی های خود تاکید کرد و حمایت موسسات بانکی٬ حمایت از بخش های دانشجویی و دانش آموزی را خواستار شد.

مرادی بر حفظ و نگهداشت نخبگان تاکید و تصریح کرد: هر نخبه با خروج خود از کشور، نسلی از هوش و استعداد را با خود مهاجرت می دهد و حمایت همه جانبه اقشار در ماندگاری ژن های نخبه مورد نیاز است.

حضور ۶۴ هزار زن سرپرست خانوار در گیلان

در این مراسم، مدیر کل کمیته امداد گیلان نیز تولید داخلی را از مباحث اصلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار کرد: نزدیک به ۶۴ هزار زن سرپرست خانوار در گیلان وجود دارد که ظرفیت های زیادی در خوداشتغالی دارند.

علیرضا محمدی با بیان اینکه در بحث اشتغالزایی٬ افراد با میانگین سنی ۱۵ تا ۶۰ سال در جامعه هدف کمیته امداد مورد بررسی قرار گرفته اند گفت: نزدیک به ۲۰ هزار نفر از استعدادهایی که قابلیت خوداشتغالی دارند شناسایی شده اند.

وی یکی از برنامه های کمیته امداد را تعامل سازنده با نهادهای یاری رسان و تشکل های مردم نهاد عنوان کرد و افزود: هنوز موفق به تعامل سازنده با این تشکل ها نشده ایم.

«دوشنبه بازار» یک پروژه محلی - بومی با اقتباس از بازارهای محلی است که محوریت اصلی این بازار را زنان تشکیل می دهند.