جامعه ارامنه برای رفع مشکلات خشکسالی اصفهان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیپان کاشوچیان ظهر سه‌شنبه در دیدار با شهردار اصفهان ضمن ابراز خرسندی از حضور در اصفهان اظهار داشت: بسیار خوشحالم که در شهری زیبا با مردمانی زیبا زندگی کرده و خود را از این بابت خوشبخت می‌دانم.

وی با بیان اینکه اصفهان نه تنها با زیبایی‌های ظاهری بلکه با ارزش‌های معنوی نیز نصف جهان است، ابراز داشت: تعجب می‌کنم چگونه شهری که با خشکسالی مواجه است و رودخانه آن خشک شده با چنین سرسبزی زیبایی به حیات خود ادامه می‌دهد. این موضوع بدون شک وجود شهردار و مسئولانی باتجربه را در این شهر می‌رساند.

نائب اسقف اعظم ارامنه اصفهان با بیان اینکه دعا می‌کنم برای این شهر زیبا باران ببارد تا بسیاری از مشکلات اصفهان مرتفع شود، اضافه کرد: در این راستا یقین دارم که هم جامعه ارامنه و هم شهروندان اصفهان کمک خواهند کرد تا مشکلات خشکسالی برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه شهردار اصفهان با توجه به جایگاه این شهر جهانی باید تلاش بسیار بیشتری نسبت به شهرداران دیگر شهرها برای حفظ و توسعه این شهر از خود نشان دهد، افزود: من شاهد روابط نزدیک و احترام متقابل ادیان و جوامع مختلف در این شهر بوده‌ام که این موضوع نتیجه رویکرد و عمل مثبت بزرگان و مسئولان شهر است.

کاشوچیان با اشاره به اینکه مسئولان شهر اصفهان دارای فرهنگ بالا، تجربه و دانایی بسیاری هستند، ابراز داشت: در این راستا می‌توان رفتار مسئولان شهری در حوزه کاهش آلاینده‌های هوا و راه‌اندازی کمپین سه شنبه‌های بدون خودرو را مصداق این مدعا دانست چرا که در این طرح مسئولان شهری نه تنها مردم را به استفاده از دوچرخه تشویق می کنند بلکه خودشان نیز در این زمینه به طور عملی پیشگام شده‌اند.