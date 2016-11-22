کشورهای مستقل در مقابله با حوادث تلخ منطقه فعال باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (سهشنبه) در دیدار آقای باروت پاخور رییس جمهوری اسلوونی با اشاره به حوادث تلخ و دردناک منطقه و نقش برخی قدرتها در تحمیل بیثباتی و جنگ بر ملتها، تأکید کردند: جمهوری اسلامی همواره کشورهای مستقل را به نقشآفرینی فعال در مقابله با فشار بر ملتها فراخوانده و از آنها خواسته است که ساکت و تماشاچی نباشند.
حضرت آیت الله خامنهای درگیریهای خشن در کشورهای منطقه غرب آسیا و ایجاد گروههای تروریستی همچون داعش را نتیجه دخالت و تحمیل برخی قدرتها خواندند و افزودند: وظیفه همه کشورها تلاش برای خاموش کردن آتش این درگیریهاست و جمهوری اسلامی نیز بر خلاف تبلیغات جریان سلطه، با همین هدف فعال و تأثیرگذار است اما دخالتی در امور کشورهای دیگر نمیکند.
رهبر انقلاب اسلامی، ائتلاف امریکاییها بر ضد داعش را موفق ندانستند و در تبیین دلیل این ناکامی با اشاره به دو دیدگاه موجود، خاطرنشان کردند: بر اساس دیدگاه اول، امریکاییها برنامهای برای ریشهکن کردن داعش ندارند و میخواهند همچون انگلیسیها که در دوران استعمار هند، کشمیر را همچون استخوان لای زخم نگه داشتند -و در نتیجه دو کشور همسایه هند و پاکستان تا همین امروز نیز همواره دچار اختلاف و شکاف هستند- در قبال داعش نیز به گونهای عمل کنند که این مشکل بهصورت حل نشده در عراق یا سوریه باقی بماند.
ایشان افزودند: بر اساس دیدگاه دوم، امریکاییها مایل به حل قضیه داعش هستند اما سازوکارها بهنحوی نیست که آنها قادر به انجام این کار باشند که البته نتیجه هر دو دیدگاه تاکنون یکسان بوده و امروز عراق و بهویژه سوریه در وضعیت بسیار تلخ و سختی بهسر میبرند.
حضرت آیت الله خامنهای با اشاره به تبعات ایجاد بیثباتی در کشورهای غرب آسیا از جمله مشکلات مربوط به پناهجویان، خاطرنشان کردند: در حالیکه کشورهای اروپایی نتوانستند به حداکثر چند ده هزار پناهجو پناه بدهند، ایران سالهاست که حدود سه میلیون نفر از مردم افغانستان را میزبانی میکند و شرایط تحصیل و زندگی را برای آنها فراهم کرده و در کمال سعه صدر رفتاری انسانی با مهاجرین دارد.
رهبر انقلاب اسلامی، یکسال و هشت ماه بمباران مردم یمن و نابود کردن زیرساختهای این کشور بهدست دولت سعودی را یکی دیگر از حوادث تلخ این روزهای منطقه برشمردند و افزودند: دولتهای مستقل باید با این حوادث مقابله کنند، زیرا تحت فشار قرار دادن یک ملت، در واقع رنج و دردی برای همه بشریت است.
حضرت آیت الله خامنهای در ادامه، امکانات و ظرفیتهای ایران و اسلوونی را در افزایش همکاریها فراوان خواندند و افزودند: امیدواریم آینده، سند محکمی برای گفتوگوهای امروز باشد.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به انجام کامل تعهدات ایران در جریان توافق هستهای، از عمل نکردن طرفهای مقابل به تعهداتشان انتقاد کردند.
در این دیدار که آقای روحانی رییسجمهور نیز حضور داشت، آقای باروت پاخور رییس جمهوری اسلوونی، مذاکرات خود با مقامات کشورمان را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: ما به دنبال عمیقتر کردن روابط خود با ایران در تمام زمینهها هستیم.
آقای پاخور، ایران را ستون ثبات و امنیت در منطقه و کشوری قابل احترام خواند و با تمجید از نحوه عملکرد ایران در مذاکرات هستهای و پیشرفتهای چشمگیر کشورمان در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: اسلوونی و ایران تجربیات مشترک و زمینههای فراوانی برای همکاری دارند.
رییس جمهوری اسلوونی با اشاره به برنامه افتتاح سفارت کشورش در تهران در جریان سفر جاری، گفت: ایران دوست خوب اسلوونی است و ما گشایش سفارت در ایران را کاری عاقلانه و حکیمانه و برخاسته از تصمیم و اجماع ملی میدانیم.
نظر شما