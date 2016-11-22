گستردگی جنگ فرهنگی علیه نسل جوان عمیق تر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی ابوحمزه بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح سامانه جامع صنایع و معادن استان همدان بابیان اینکه برای ایجاد این سامانه مدت زیادی زمان صرف شده است، گفت: کار سامانه جامع صنایع و معادن اساسی و مهم است.

ابوحمزه با انتقاد از اینکه هنوز به یک نقشه درست در رابطه با موضوع آمار دست نیافته ایم، ادامه داد: انجام هرکاری بدون دردست داشتن آمار بیهوده خواهد بود.

وی سامانه جامع صنایع و معادن را ضروری در حوزه معادن برشمرد و با بیان اینکه باید چنین سامانه ای به ۲۲ قشر بسیجی استان همدان تعمیم داده شود، گفت: اقشار بسیج باید سامانه آماری دقیق و به روزی داشته باشند.

وی در ادامه با تاکید بر ترویج روحیه انقلابی و بیان ویژگی های پر فراز و نشیب دوران جوانی، عنوان کرد: دنیای پرفراز و نشیب جوانی برای تمام افراد وجود دارد اما دسته‌ای از جوانان از این دنیای پرانرژی به‌درستی استفاده می‌کنند و دسته‌ای نیز از عمر خود بهره نمی‌برند.

وی با بیان اینکه اکنون جوانان در شرایط وجود جنگ‌های متعددی قرار دارند، افزود: در گذشته فقط جنگ نظامی انجام می‌شد اما امروزه جنگ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، هنری، ورزشی انجام می‌شود و جوانان در همه عرصه‌ها درگیر جنگ هستند.

ابوحمزه با بیان اینکه در گذشته جنگ با یک دشمن خارجی بود اما اکنون جنگ در داخل و در خارج از مرزهای کشور وجود دارد، یادآور شد: امروز گستردگی جنگ علیه نسل جوان از نظر وسعت و عمق قوی‌تر است.

وی بابیان اینکه کسانی می‌توانند در این جنگ‌ها ثابت‌قدم باشند که برای خود برنامه‌ای داشته باشند، افزود: جوانان باید برنامه‌ریزی مدون و منظمی را برای خود طراحی کنند چرا که این دوران جوانی به‌سرعت می‌گذرد.

وی با بیان اینکه اگر جوانان به خودسازی پرداخته و برنامه داشته باشند در دوران میان‌سالی و کهن‌سالی می‌توانند از ذخیره دوران جوانی استفاده و بهره کافی را ببرند، عنوان کرد: هرچه زمان می‌گذرد غفلت انسان بیشتر می‌شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به شهدای مدافع حرم و بیان اینکه باید برای شناخت جریان‌های انقلاب به عنوان یک بسیجی تلاش کرد، افزود: بسیجی بودن تنها در یک مجموعه جمع شدن نیست، بلکه شاخص‌ها، معیارها و ملاک‌ها باید در فرد بسیجی جمع شود تا نام بسیجی را به شخصی داد.

ابوحمزه با اشاره به اینکه در جامعه بیش از هر چیزی به الگوسازی نیاز داریم، افزود: ائمه بهترین الگو هستند.

فرمانده سپاه استان همدان بابیان اینکه دخترها و پسرها باید از معیار و ملاک‌هایی که دنیای غرب به خورد جوان‌ها می‌دهد، پرهیز کنند به معیارهای ازدواج اشاره کرد و گفت: معیار ازدواج باید اخلاقی، فرهنگی و دینی باشد.

وی علت افزایش طلاق در جامعه را معیارهای غلط برای ازدواج دانست و ادامه داد: یکی از موضوعاتی که باید بسیجیان به آن توجه کنند، آسان گرفتن ازدواج است.