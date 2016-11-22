مجوز نانوائی آزادپز صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی غلامعلی راستی ظهر روز سه شنبه در پنجمین جلسه کارگروه ساماندهی گندم و آرد و نان استان با تاکید بر اینکه صدور مجوز نانوائی یارانه ای جدید کماکان ممنوع است ، افزود : بر اساس بخشنامه جدید وزارت صنعت صدور مجوز نانوائی آزادپز رفع ممنوعیت شد.

وی استفاده از آرد کامل در واحدهای خبازی را ضروری دانست و ادامه داد : پخت نان با این نوع آرد مهارت خاصی را می طلبد که برگزاری دوره های آموزشی لازم و ایجاد انگیزه در واحدهای صنفی نانوائی و آرد سازی در این خصوص از طرف نهادهای ذیربط حائز اهمیت است .

غلامعلی راستی همچنین به وضعیت مناسب تولید نان در استان اشاره کرد و اظهار داشت : عوامل متعددی بغیر از کیفیت آرد در میزان کیفیت نان موثر است .

وی اضافه کرد : میزان استراحت ده روزه آرد در واحدهای آردسازی یکی از عمده عواملی است که در صورت عدم رعایت ، نان تولیده شده از کیفیت مناسبی برخوردار نخواهد بود .

وی استفاده از خمیر مایه و استراحت کافی خمیر را ، عامل دیگری بر تولید نان با کیفیت برشمرد .

معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تاکید بر نظارت دقیق بر واحدهای نانوائی افزود : رعایت بهداشت فردی و محیط و بخصوص نظارت بر مواد مجاز و غیر مجاز مورد استفاده در واحدهای صنفی نانوائی از جمله مواردی است که علاوه بر نحوه توزیع و قیمت نان تولیدی باید بر آنها نظارت داشت .