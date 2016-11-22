مدیریت جهادی بسترساز کارآمدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر استان فارس، سرهنگ سعید کوشکی در مراسم گرامیداشت فرارسیدن هفته بسیج که با حضور عشایر استان و کارکنان اداره کل مخابرات فارس برگزار شد، با تاکید بر اینکه امروز کشورمان در موقعیت بالندگی و سرافرازی قرار دارد، گفت: کشور در موقعیتی است که دشمنان نسبت به آن حسد می ورزند و دوستان به آن غبطه می‌خورند، اگر امروز تمام تلاش نظام سلطه بر محور لطمه زدن به ایران متمرکز شده دلیل آن موقعیت قدرتمند کشور است.

وی با بیان اینکه بسیج عصاره ملت است، گفت: بسیجیان کسانی هستند که حاضرند بدون کمترین بهره مندی جانفشانی کنند تا اسلام عزیز و کشور پایدار بمانند، اگر بسیجیان در دفاع مقدس نبودند در جنگ دچار حادثه می‌شدیم، در حوادث مختلف دوران انقلاب مردم در قالب بسیج وارد صحنه شدند، حوادث هر جا سخت شد بسیج این تهدیدات دشمنان را پس زد.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر با تاکید بر اینکه مسائل فرهنگ و اقتصاد باید داخل کشور حل شود، گفت: اگر این مسائل حل شود مردم احساس آرامش می‌کنند. زمانی می‌توانیم مسائل و مشکلات را حل کنیم و موفق شویم که چند شاخصه مهم را داشته باشیم وگرنه هر جا باشیم به ملت و دین خدا ظلم می‌شود، اگر کسی شاخصه‌های تدین و روحیه جهادی را نداشته باشد به فکر مردم هم نیست.

کوشکی در تشریح خصوصیات بسیجی و شاخصه‌های لازم برای حرکت در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی گفت: اولین خصوصیت اعتقاد عمیق به اسلام است، اعتقاد به اینکه اسلام قدرت حل مسائل و مشکلات را دارد و نباید از کفار پیروی کنیم، دومین خصوصیت این است که اگر وعده می‌دهیم به آن عمل کنیم.

وی ادامه داد: سومین خصوصیت این است که شعار و عمل باید یکی باشند، و چهارمین خصوصیت هم مبارزه با فساد و اشرافیگری است، افرادی دچار فساد می شوند که از دین خدا بهره ای نبرده‌اند.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر یادآور شد: پنجمین خصوصیت مدیریت جهادی و انقلابی است که برای نظام اسلامی کارآمدی ایجاد می کند و اوج آن را در دفاع مقدس دیده ام و ششمین خصوصیت هم تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی است.

وی تاکید کرد: اراده دشمنان انقلاب اسلامی بر این قرار گرفته که تا آنجا که می‌توانند هر مسیری را که منجر به تقویت ایران می‌شود مسدود کنند، امروز در میدان جنگ قرار داریم.

کوشکی با اشاره به شعار امسال بسیج با عنوان " بسیج، انقلابی و خدمتگذار "، گفت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی و مراسم اربعین نشانددهندۀ آمادگی ایشان برای دفاع از دین و کشورشان است.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر با اشاره به حماسه آفرینی عشایر در عرصه‌های دفاع از کشور و انقلاب اسلامی گفت: در ابتدای دفاع مقدس اولین گروه‌هایی که به عرصه مقابله با دشمنان وارد شدند عشایر بودند، در طول تاریخ ایران چه قبل و چه بعد از اسلام عشایر یکی از پایه‌های اصلی تشکیل دهنده جمعیت کشور به‌شمار می‌روند.