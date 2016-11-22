عملی کردن نهضت علمی کشور نیازمند ابتکار و نوآوری جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقربان کیانی بعد از ظهر در جشنواره جهاد گران علم و فناوری که به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: عملیاتی کردن نهضت علمی یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است و به همین دلیل همه ما باید در راستای عملیاتی کردن این مهم مشارکت فعال داشته باشیم.

وی ادامه داد: نهضت علمی در کشور نیازمند ارتقاء زیرساخت های مورد نیاز در تمامی حوزه هاست که وجود نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای ایفای نقش در این حوزه یکی از نیازهای اصلی و اساسی به شمار می رود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج عنوان کرد: ما زمانی در عملیاتی کردن نهضت علمی در کشور موفق می شویم که با تکیه بر پشتوانه عظیم گذشته، بتوانیم از خلاقیت و نوآوری های روز هم بهره برداری کنیم.

وی به جایگاه نیروی انسانی مبتکر و خلاق در این حوزه اشاره کرد و افزود: خوشبختانه امروز به برکت پیشرفت های صورت گرفته علمی در کشور، نیروی انسانی توانمند زیادی در اختیار داریم و باید برای در اختیار گرفتن این نیروی انسانی در مسیر و هدف درست تلاش و جدیت بیشتری صورت گیرد.

دکتر کیانی با اشاره به توطئه های بی پایان دشمن در راستای مقابله با انقلاب اسلامی، افزود: امروز دشمن به بهانه های واهی سعی می کند که مانع توسعه کشور شود و به همین دلیل آمادگی برای مقابله با توطئه های دشمن نیز امری لازم و ضروری است.

وی با اشاره به وابستگی کشورمان به غربی ها در سالهای گذشته، عنوان کرد: امروز و علیرغم گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان کشورهای غربی می خواهند ما به آنها وابسته باشیم که جمهوری اسلامی ایران به دنبال ارائه تصویری جدید از دین برای اداره کردن جامعه است و ما در این مسیر می توانیم اهدف و برنامه های خود را دنبال کنیم.

در این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان و شماری از مدیران استان برگزار شد، جمعی از مبتکرین و مخترعین بسیجی مورد تقدیر قرار گرفتند.