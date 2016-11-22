لزوم حمایت های مالی و فنی از اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی، داود بهبودی بعد از ظهر امروز در حاشیه بازدید از اداره کل هواشناسی استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه به لحاظ اینکه یک سری داده تولید کرده و به تحلیل، پیش بینی و در نهایت مدیریت و برنامه ریزی مسائل مختلف بر اساس این داده ها می پردازد، کاری شبیه اداره کل هواشناسی انجام می دهد.

وی افزود: در دنیا سازمان هواشناسی و تمام نهادهایی که تولید داده می کنند مورد حمایت دولت ها هستند چرا که اگر دولت از چنین نهادهایی حمایت نکند خود متضرر می شود.

بهبودی با اشاره به راه اندازی «سامانه تهک کشاورزی» و اطلاع رسانی مستقیم به ۳۶ هزار کاربر کشاوری از این طریق ابراز داشت: با گسترش شبکه اطلاعاتی رفته رفته باید به چنین عرصه هایی ورود بیشتری یافت و راه اندازی سامانه تهک جاده ای نیز در سال جاری اقدامی ارزشمند در جهت تصمیم سازی مناسب و به موقع به شمار می رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: امسال اداره کل هواشناسی استان در بحث RVR به میزان ۲۰۰ میلیون تومان مبادله اعتباری داشته که تخصیص نیافته و امیدواریم با تخصیص این اعتبارات شناسایی افراد و دستگاه های ذینفع در جهت اطلاع رسانی اخطاریه های جوی به نحوی مطلوب و در اسرع وقت صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه کارکنان متخصص اداره کل هواشناسی به تولید اطلاعات اثربخش پرداخته و مسئولیت سنگینی به عهده دارند، در ویترین نیستند و همواره در پشت پرده فعالیت می کنند و باید به این افراد کاشناس و متخصص خدا قوت و دست مریزاد بگوییم.

این مسئول اذعان داشت: اطلاع رسانی از محورهای اساسی و هزینه بر دستگاه ها به شمار می رود و هرچه بیشتر برای بهینه سازی آن تلاش کنیم در جهت کاهش خسارات و هزینه ها گام برداشته ایم.