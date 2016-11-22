تغییر نام استان درشورای فرهنگ عمومی صحت ندارد/سوء برداشت از مصوبه

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر سه شنبه در جمع معتمدین و ریش سفیدان شهرستان بویراحمد افزود: در این شورا تنها مقرر شد که پرونده تغییر نام استان یا کاملاً بسته شود و یا اینکه همچنان می تواند در دستور کار باشد.

وی بیان کرد: یکی از سرفصل ها و دستور کار این نشست بررسی و تبادل نظر در خصوص تغییر نام استان با حضور اعضا بود که پس از جمع بندی و هم اندیشی مصوب شد گروهی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه های علمی، فرهنگی، تاریخی، رسانه ای، سیاسی که کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اند و با حضور مسئولان استانی تشکیل شود و این طرح مورد تجزیه و تحلیل و بررسی عمیق و موشکافانه قرار گیرد، که این امر خود به افزایش دانش و آگاهی جوانان ما در رابطه با پیشینه استان کمک می کند.

خادمی اظهار کرد: از ابتدا قرار بود موضوع تغییر نام استان یا عدم تغییر آن به صورت کارشناسی از سوی گروهی توسط نخبگان علمی، فرهنگی و سیاسی بررسی شود و نتیجه پژوهش ها و تحقیقات علمی و میدانی و نظر کارشناسی نهایی در نشستی با حضور مسئولان استان اعم از نماینده محترم ولی فقیه در استان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نخبگان و برجستگان استان با ترکیبی مناسب به شور گذاشته شود.

وی افزود: از این مصوبه سوء برداشت شده و برخی گفته اند تغییر نام استان به تصویب شورا رسیده است در حالی چنین مصوبه ای در شورای فرهنگ عمومی انجام نشده است.

استاندار بیان داشت: در نشست شورای فرهنگ عمومی مقرر شد پس از طرح موضوع در نشست با حضور نخبگان و مسئولان استان یا به طور کامل از دستور کار خارج شود و یا اگر مجموعه نخبگان و مسئولان مصلحت دیدند بحث و بررسی ادامه یابد و از روش های دیگری نظر مردم را اخذ نمائیم، چون به هر حال در هر موضوعی تعیین کننده نهایی مردم هستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از برخی رسانه ها و افرادی که در فضای مجازی سعی در تشویش اذهان عمومی داشتند و واقعیات را چیز دیگری جلوه می دادند، گفت: طرح این موضوع به هیچ عنوان تحت فشار منطقه، فرد و یا گروه خاصی نبوده است؛ بلکه موضوعی بود که همانند خیلی از مسائل مطرح شده در شورای فرهنگ عمومی استان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

خادمی گفت: هیچ طایفه، قوم یا گروهی به طور ساماندهی شده به دنبال تغییر نام نیستند و انتساب این القاب و الفاظ به برخی از اقوام یا مناطق و یا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی صحیح نیست و این مسئله در حقیقت زائیده فکر و برداشت ها و تحلیل های شخصی، مغرضانه و احساسی برخی افراد است.

وی تاکید کرد: هیچکدام از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع نبودند و مطالبی که امروزه از سوی برخی ها بیان می شود، صحت ندارد.

خادمی با بیان اینکه هر کسی به عنوان شهروند کهگیلویه و بویراحمدی در خصوص این موضوع از همه شهرستان ها و طوایف ازحق مساوی و اظهار نظر برخوردارند، افزود: باید همه به وحدت، امنیت و همبستگی استان کمک کنیم و اگر مطلبی یا موضوعی به تفرقه بیانجامد و حاشیه ساز شود به طور طبیعی باید از دستور کار خارج شود.

وی خاطر نشان کرد: البته هدف شورای فرهنگ عمومی طرح بحث در سطح عموم جامعه نبود و بلکه قرار بود موضوع تغییر نام استان در سطح مجامع علمی، پژوهشی و دانشگاهی مطرح شود که متأسفانه برخی ندانسته و برخی هم عامدانه این موضوع را تبدیل به یک امر اختلافی کردند ولی باید به این نکته توجه داشت که عموم مردم دارای وحدت، همبستگی و انسجام هستند و خیلی به این حرف توطئه افکنانه توجهی ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به عکس العمل های چندگانه نسبت به این موضوع از سوی گروههای مختلف پرداخت و گروه اول را افراد صاحب استدلال و مطالعه خواند که در قالب موافقین و مخالفین به دفاع مثبت یا منفی پرداختند و دلایل خود را به گونه ای طرح نمودند که دقیقاً در راستای هدف مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان بود.

وی افزود: برخی هم با استناد به استدلالهای ضعیفی، وجود بیکاری، آسیبهای اجتماعی و رکود در بخشهای تولیدی و اقتصادی استان را بهانه ای برای عدم طرح این موضوع در شورای فرهنگ عمومی استان می دانند در صورتی که این استدلالها درست نیست و هر شورایی کارکرد خاصی دارد و طرح موضوع تغییر نام یا عدم تغییر آن باید در شورای فرهنگ عمومی استان راجع با آن بحث و گفتگو شود. و مورد دیگر اینکه برخی تلفظ ثقیل نام استان را به بی سوادی افراد نسبت داده اند که البته این هم استدلالی غلط است.

استاندار گروه دوم را گروه های احساسی برشمرد که هرچند استدلال قوی ندارند اما حق رأی داشته و احساس خود را بدون غرض ورزی نسبت به تغییر نام استان یا عدم تغییر آن بیان نمودند.

وی سوءاستفاده کنندگان از فضای به وجود آمده را دسته سوم دانست و افزود: این گروه بنا بر برخی مصالح و ملاحظات شخصی به تشویش اذهان عمومی و التهاب فضای جامعه پرداختند و برای آنها نام استان مهم نیست بلکه به دنبال اهداف خاص خود هستند که با هوشیاری مردم و معتمدین کاری از پیش نخواهند برد.

استاندار همچنین وحدت، همدلی و یکپارچگی را رمز موفقیت و رسیدن به توسعه همه جانبه بر شمرد و گفت: در سایه این اتحاد و انسجام و حفظ روحیه برادری می توان استانی آباد و رو به پیشرفت را متصور شد.

خادمی همبستگی و صفوف به هم فشرده مردم این استان در برهه ها و مناسبت های مختلف را مانور اتحاد و تعامل خواند و از معتمدین و ریش سفیدان خواست اگر احساس شود موضوعی باعث تفرقه و شکاف میان این صفوف می شود آن را مدیریت کنند و اجازه ندهند به بدنه جامعه کشیده شود.

استاندار بزرگان و معتمدین را عاملی مهم و اثرگذار در جامعه دانست و افزود: ضریب نفوذ و قدرت کلام آنان می تواند علاوه بر حل مسائل پیچیده و لاینحل به توسعه فرهنگی استان نیز کمک کند.

در این نشست معتمدین و ریش سفیدان به بیان برخی دغدغه ها و مطالبات خود در خصوص تغییر نام یا عدم تغییر استان پرداختند.