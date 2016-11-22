«سامانه تهک جاده ای» هواشناسی آذربایجان شرقی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی، فرخ مطلبی فر ظهر امروز در حاشیه بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از اداره کل هواشناسی استان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال قبل سامانه تهک کشاورزی استان را با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی و امور صنفی کشاورزی استان راه اندازی کردیم که با این اقدام پیش بینی کلیه اطلاعیه ها و اخطاریه های هواشناسی بلافاصله بعد از تولید به دست کاربر نهایی می رسد.

وی با بیان اینکه وظیفه هواشناسی به عنوان یک دستگاه کاملا تخصصی جمع آوری اطلاعات جوی است، افزود: در مقطع کنونی اطلاعات جوی در تمام پروژه های تحقیقاتی، عمرانی و هر طرحی که در توسعه پایدار منطقه تاثیر می گذارد، نقش تعیین کننده دارد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: طبق برآوردهای صورت گرفته هرگونه صرف هزینه در زمینه هواشناسی به نسبت یک به ۱۰ در بازه زمانی کوتاه مدت در منطقه عایدی دارد.

وی ادامه داد: در اداره کل هوشناسی استان ۱۲۰ نفر نیروی متخصص و کارشناس به صورت شبانه روزی مشغول اطلاع رسانی شرایط جوی هستند و این دستگاه شاید تنها دستگاهی باشد که به نوعی به مسئولان و مردم از آینده خبر می دهد؛ بر این اساس بروز رسانی ادوات و دستگاه های اداره کل هواشناسی بسیار ضروری به نظر می رسد.

مطلبی فر با بیان اینکه پیگیری های لازم از ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه استان انجام گرفته و مقرر شده اعتبارات سرمایه ای این دستگاه اجرایی از بابت تهیه و تجهیز دستگاه های هواشناسی تامین شود، افزود: لازم است مسئولان نگاه ویژه ای به هواشناسی داشته باشند چرا که این دستگاه بازوی اقتصادی و اجرایی مدیران به شمار می رود.

وی همچنین اظهار داشت: هواشناسی آذربایجان شرقی دارای زیرساخت های مطلوبی بوده و علاوه بر ادارات هواشناسی موجود به ایستگاه رادار، ایستگاه جو بالا و سامانه RVR، مجهز است که از این لحاظ در منطقه شمال غرب کشور جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی تصریح کرد: از جمله اهداف سازمان گذر از ایستگاه های سنتی به ایستگاه های اتوماتیک است که با این اتفاق، داده های هواشناسی ما از نظر زمان، از ساعت به دقیقه کاهش خواهد یافت که نقش چشمگیری در تسریع مسائل مطالعاتی و سایر امور ایفا خواهد کرد.